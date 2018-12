Samsung Galaxy A8s z ekranem Infinity-O

Samsung już od kilku miesięcy zapowiadał nowy typ ekranu z superwąskimi ramkami, ale dopiero teraz przedstawił go oficjalnie. Model Galaxy A8s to pierwszy telefon wyposażony w ekran Infinity-O z okrągłym wycięciem na przedni aparat.

Galaxy A8s to model z półki „wyższej średniej”. Jego ekran to 6,4-calowy AMOLED w rozdzielczości 2 340 x 1 080 otoczony niemal niewidocznymi ramkami. Najbardziej wyróżnia go umiejscowienie przedniej kamerki – znajduje się ona w lewym górnym rogu, ale nie na ramkach, tylko w specjalnym, okrągłym wycięciu. To pojedynczy, 24-megapikselowy aparat. Z tyłu znajdziemy natomiast potrójny układ obiektywów znany z Galaxy A7 oraz czytnik linii papilarnych. W Galaxy A8s po raz pierwszy w serii A nie uwzględniono wejścia słuchawkowego.

Reszta specyfikacji telefonu przedstawia się następująco: jego sercem jest procesor Qualcomm Snapdragon 710 z 6 lub 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Fabrycznie smartfon będzie działał na Androidzie 8.1 Oreo. Galaxy A8s będzie na razie dostępny jedynie w Chinach, a producent nie zapowiedział, czy w przyszłości trafi także na inne rynki. Premiera ta jest istotna także z nieco innego powodu – zgodnie z przeciekami ekran Infinity-O ma pojawić się w przyszłorocznym flagowcu Samsunga, czyli Galaxy S10. Oprócz bezramkowego wyświetlacza z wycięciem telefon ma posiadać czytnik linii papilarnych zintegrowany z ekranem.