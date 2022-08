Sony prezentuje God of War Ragnarök – Myths of Midgard

Sony zaprezentowało God of War Ragnarök – Myths of Midgard, czyli podsumowanie historii Kratosa i Atreusa, dzięki której gracze będą mogli odświeżyć wydarzenia z God of War i przygotować się na nadejście God of War Ragnarök.

Dla tych, którzy chcą przygotować się na nadchodzącą zimę i Ragnarök, dwoje najlepszych gawędziarzy – aktorka Felicia Day oraz nordycki mędrzec Mimir – przypomina emocjonującą podróż Kratosa i Atreusa z gry God of War wydanej w 2018 roku. God of War Ragnarök – Myths of Midgard to animowana historia, dzięki której nowi gracze będą mogli zapoznać się z dotychczasowymi przygodami Kratosa i Atreusa, a ci, którzy już ukończyli grę, odświeżą wszystkie wątki fabularne przed premierą God Of War Ragnarök, która będzie miała miejsce 9 listopada.