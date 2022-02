Samsung coraz silniejszy na polskim rynku soundbarów

W 2021 roku Polacy najczęściej wybierali soundbary Samsung. Ich udział zarówno pod względem wartościowym, jak i ilościowym wzrósł o 5 punktów procentowych względem zeszłego roku.

Co więcej, jak wynika z najnowszych obserwacji rynkowych firmy Samsung, konsumenci coraz częściej decydują się na zakup soundbarów ze średniej i wyższej półki. W 2021 roku najczęściej wybierali modele w przedziale cenowym 1200-2800 zł. Jednocześnie stale rośnie także popularność bardziej złożonych modeli z kategorii premium.

W rozbudowanych portfolio produktów Samsung każdy znajdzie coś dla siebie. Soundbary Q-Serii będą idealnym wyborem dla tych muzycznych koneserów, którzy chcieliby poczuć pełnię dźwięku przestrzennego w ulubionych filmach i serialach. Z kolei fani designu i minimalizmu powinni docenić jednoelementowe soundbary S-Serii, które będą świetnie współpracować z telewizorami lifestyle, takimi jak The Frame, The Serif. Innowacyjne modele z A-Serii to świetny wybór widzów, którzy przy pomocy subwoofera pragną wzmocnić dźwięk płynący z telewizora, m.in. o głębię niskich tonów.

Technologie Dolby Atmos i DTS:X to cechy charakterystyczne soundbarów Samsung Q-Serii. Dolby Atmos to format dźwiękowy, który początkowo wykorzystywany był tylko w kinie. Obecnie cieszy się coraz większą popularnością, także w warunkach domowych, o czym świadczy wzrost dostępności filmów seriali z dźwiękiem przestrzennym właśnie w tym formacie. Oznacza to, że bez urządzenia obsługującego Dolby Atmos, nasz domowy seans będzie uboższy o jakże istotną warstwę brzmieniową, która pozwala usłyszeć dźwięk wydobywający się ze wszystkich stron.

Ponadto soundbary Q-Serii oferują także doskonałą współpracę z telewizorami Samsung, takimi jak Neo QLED. Do tej pory, aby spotęgować dźwięk, trzeba było przełączyć ścieżkę audio z telewizora na soundbar. Samsung zaproponował łączenie możliwości obu urządzeń. Funkcja Q-Symphony sprawia, że wykorzystywane są jednocześnie głośniki telewizora i soundbarów Q-Serii. Tym samym widzowie mogą liczyć na pełnię wrażeń audiowizualnych czy to podczas koncertu muzyki symfonicznej czy filmu akcji z odgłosami wybuchów.