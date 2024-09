Nowy, elektryczny Ford Capri zaprezentowany w Polsce po raz pierwszy

Podczas Kongresu Nowej Mobilności w Łodzi odbyła się polska premiera nowego, w pełni elektrycznego Forda Capri. Samochód wzbudził ogromne zainteresowanie.

Nowy Capri to samochód z wyjątkowym rodowodem. Ford przywrócił duszę sportowego samochodu w postaci praktycznego, elektrycznego SUV-a coupe. Capri został zaprojektowany i jest produkowany w Europie. Model ma 4 634 mm długości, 1 946 mm szerokości ze złożonymi lusterkami, 1 626 mm wysokości oraz 2 767 mm rozstawu osi. Ten ostatni parametr jest identyczny, jak w nowym Explorerze, ale Capri jest wyraźnie większy, co podkreślało wiele osób podczas premiery.

W Polsce samochód będzie sprzedawany w dwóch wersjach wyposażenia – Capri oraz Premium. Już w tej bazowej samochód jest niezwykle bogato wyposażony, zawierając 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, podgrzewaną kierownicę i przednie fotele, fotel kierowcy z funkcją masażu, adaptacyjny tempomat z funkcją stop&go czy bezprzewodową łączność z Android Auto oraz Apple CarPlay. Standardem jest regulowany, 14,6” wyświetlacz centralny SYNC Move ze schowkiem My Private Locker oraz 17-litrowy schowek Mega Console. W Capri Premium standardem są natomiast m.in. 20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, system nagłośnienia B&O czy drzwi bagażnika zamykane i otwierane elektrycznie i bezdotykowo.

Wyposażeniem standardowym każdego Capri jest niezwykle bogaty pakiet systemów wspierających kierowcę. Obejmuje on m.in. system monitorowania martwego pola, system ostrzegający przed pojazdami na drodze poprzecznej z aktywnym wspomaganiem hamowania, układ aktywnego wspierania hamowania, system rozpoznawania znaków drogowych czy funkcję wspomagającą omijanie przeszkód. Wyposażeniem opcjonalnym są chociażby: wyświetlacz przezierny Head-up Display, system wspomagający parkowanie równoległe oraz prostopadłe czy system kamer 360 stopni.

Model obecnie jest dostępny z dwoma rodzajami układu napędowego. Podstawowy wariant oferuje 286 KM mocy maksymalnej z napędem na tylne koła i do 627 km zasięgu dzięki litowo-jonowej baterii o pojemności użytkowej 77 kWh. Samochód można ładować prądem zmiennym o mocy do 11 kW i prądem stałym o mocy do 135 kW. Najmocniejsza wersja Capri ma 340 KM mocy maksymalnej i jest dostępna z napędem na wszystkie koła. Bateria o pojemności użytkowej 79 kWh zapewnia zasięg do 592 km, a samochód można ładować prądem stałym o mocy do 185 kW. Ta wersja przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 5,3 sekundy. W późniejszym terminie dostępna będzie także przystępna cenowo wersja o mocy 170 KM z baterią o pojemności użytkowej 52 kWh.

Nowy, w pełni elektryczny Capri jest dostępny w sześciu kolorach – Vivid Yellow, Frozen White, Agate Black, Magnetic Gray, Blue My Mind oraz Lucid Red. Model można mieć zarówno z 19”, 20”, ale także z 21-calowymi obręczami ze stopów lekkich, które są opcjonalne dla obu wersji wyposażenia.

Cennik modelu rozpoczyna się od 226 770 PLN za wersję o mocy 286 KM oraz od 246 770 PLN za mocniejszy wariant 340 KM z napędem na wszystkie koła. Zamawiać można też już wspomnianego wyżej Capri z silnikiem o mocy 170 KM – w cenie od 207 770 PLN. W cenie samochodu zawarto wyjątkowy pakiet 8 lat ochrony – Ford Protect, gwarancję oraz serwis. Oznacza to ochronę pogwarancyjną samochodu do 8 lat lub 160 tysięcy kilometrów (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) oraz bezpłatne przeglądy serwisowe co 2 lata do ósmego roku eksploatacji.