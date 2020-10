Samsonite Konnect-i – inteligentny... plecak

Rynek inteligentnych gadżetów na co dzień jest zdominowany przez smartwatche i opaski fitness, ale od czasu do czasu na rynek trafia nieco inny sprzęt. Tym razem Samsonite zaprezentowało nam inteligentny plecak z Bluetoothem.

Konnect-i oparty jest o technologię Google Jacquard, która polega na wpleceniu wrażliwych na dotyk włókien w wybraną tkaninę i sparowaniu ich z niewielkim modułem Jacquard Tag. Kontroler ten przekazuje zarejestrowane ruchy do odbiornika – smartfona lub kompatybilnych słuchawek. W przypadku plecaka od Samsonite, inteligentny element został wszyty w lewy pasek naramienny i oznaczony białymi, równoległymi pasami.



Gdy Konnect-i jest połączony z telefonem, panel dotykowy może przykładowo służyć do sterowania odtwarzaniem muzyki lub przyjmowania połączeń – konkretne gesty zdefiniujemy samodzielnie w apce mobilnej Jacquard. Moduł Tag może również migać na różne kolory informujące o otrzymaniu notyfikacji z konkretnej aplikacji. Sprzęt naładujemy za pomocą kabla MicroUSB.



Poza inteligentnymi funkcjami, Konnect-i jest klasycznym plecakiem z wyściełaną kieszenią na laptopa o ekranie do 15 cali oraz wewnętrznymi przegródkami w głównej komorze i kieszeniami na zewnątrz. Dzięki zastosowaniu materiału z hydrofobową warstwą nie namaka on podczas deszczu, lepiej chroniąc przenoszone w nim gadżety, acz nie wiadomo, czy sam moduł sterowania także jest wodoodporny. Konnect-i dostępny jest już w dwóch wersjach: smukłej, która kosztuje 200 USD (ok. 770 PLN) oraz pełnowymiarowej, za którą zapłacimy 220 USD (ok. 840 PLN).