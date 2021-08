Ruszyła przedsprzedaż najnowszych smartfonów motorola edge 20 pro oraz edge 20

Nowe smartfony motorola edge 20 pro oraz motorola edge 20, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, szykują się powoli na sklepowe półki. Od 19 sierpnia do 2 września będą dostępne w przedsprzedaży wraz z atrakcyjnym prezentem.

Nowa rodzina motorola edge przekracza możliwości poprzedniej generacji w niemal każdej kategorii. Urządzenia te mają potężniejsze procesory. Motorola edge 20 pro została wyposażono w Qualcomm® Snapdragon™ 870, zaś motorola edge 20 legitymuje się procesorem Qualcomm® Snapdragon™ 778G. Mnóstwo miejsca na zdjęcia, filmy, gry i muzykę zapewnia pamięć masowa o pojemności 256 GB w przypadku motoroli edge 20 pro, zaś motorola edge 20 posiada 128 GB na dane. Z kolei pamięć operacyjna najnowszej generacji o pojemności 12 GB (w motoroli egde 20 pro) oraz 8 GB (w motoroli edge 20) gwarantuje gotowość aplikacji i informacji w tle, dzięki czemu wszystko działa płynnie. Smartfony obsługują łączność Wi-Fi 6 oraz 5G.

W nowościach od Motoroli dużą uwagę poświęcono aparatom. Motorola edge 20 pro ma nowy, wyjątkowej jakości aparat główny o rozdzielczości 108 MP z jedną z naszych największych matryc w historii o formacie optycznym 1/1,5”. Zawiera technologię Ultra Pixel, w której grupy dziewięciu pikseli są łączone w jeden wielki ultrapiksel, co zwiększa czułość na światło 9X i skutkuje lepszą wydajnością przy słabym oświetleniu. Ultraszerokokątny obiektyw z wbudowaną funkcją Macro Vision pomaga uchwycić więcej i z większą szczegółowością bez względu na to, jak daleko lub jak blisko znajduje się fotografowany obiekt. Dodatkowo ultraszerokokątny obiektyw pozwala uchwycić 4 razy więcej scenerii. Dzięki temu widać więcej otoczenia i można zmieścić wszystkich w kadrze. Macro Vision umożliwia ekstremalne, 5-krotne zbliżenie do obiektu – nawet na 3 cm – w celu robienia zdjęć potraw, dzieł sztuki i rzemiosła czy przyrody.

Motorola edge 20 pro ma pierwszy w historii Motoroli peryskopowy teleobiektyw – rzadko spotykany w tej klasie, który załamuje światło pod kątem 90 stopni, zapewniając doskonałą wyrazistość z 5-krotnie większej odległości. W tym aparacie wprowadzono również funkcję Super Zoom 50x pozwalającą na rejestrowanie szczegółów z niesamowitych odległości. Moto edge 20 pro wyróżnia się też funkcjami wideo – jako pierwszy smartfon Motoroli nagrywa w imponującej kinowej rozdzielczości 8K.

Model motorola edge 20 posiada niesamowitą matrycę główną 108 MP oraz obiektyw ultraszerokokątny i makro jak motorola edge 20 pro, a ponadto teleobiektyw Super Zoom 30x do robienia znakomitych zdjęć.

Nowa motorola edge 20 pro i motorola edge 20 wyposażone są w 6,7-calowy wyświetlacz Max Vision z technologią OLED. Ekran wyświetla 10-bitowe kolory z przestrzeni barw DCI-P3 i spełnia wymogi standardu HDR10+. Po raz pierwszy smartfony Motoroli mają ekran z częstotliwością odświeżania 144 Hz. Dzięki czemu znacznie poprawiono wrażenia wizualne gier oraz filmów akcji.

Nie zapomniano również o technologii szybkiego ładowania TurboPower™ 30. W przypadku motoroli edge 20 pro wystarczy 10 minut ładowania, aby cieszyć się pracą smartfona przez kolejne 9 godzin. Motorola edge 20 po 10 minutach ładowania dostarcza kolejne 8 godzin pracy.

Motorola edge 20 pro i motorola edge 20 do sprzedaży trafią we wrześniu, natomiast już jutro w największych polskich sklepach rusza ich przedsprzedaż. Potrwa do 2 września. Do wcześniejszego zakupu zachęca też specjalnie przygotowany prezent. Sklepy do zestawu ze smartfonem motorola edge 20 pro lub motorola edge 20 dodają słuchawki bezprzewodowe – motorola vervebuds 800 o wartości 399 zł.

Dostępność i ceny

Najnowsze modele motorola edge 20 pro i motorola edge 20 będą dostępne w przedsprzedaży w ofercie operatorów Play i Plus oraz sieci sklepów RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Action i Empik oraz na oficjalnej stronie motorola.com.

Motorola edge 20 pro będzie dostępna w kolorze granatowym w rekomendowanej cenie detalicznej 3299 zł. Motorola edge 20 w dwóch kolorach: czarna perła oraz biała perła w rekomendowanej cenie detalicznej 2299 zł.