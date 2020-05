Rozszerzenie Scener pozwoli oglądać filmy z HBO Go ze znajomymi przez internet

Dziś piątek, więc warto się zrelaksować i obejrzeć coś ciekawego. Dzięki specjalnym plug-inom możemy zaprosić rodzinę i przyjaciół na wspólne, wirtualne seanse. Jednym z najpopularniejszych tego typu programów jest Scener, od dziś dostępny także w HBO GO.

Scener to rozszerzenie do przeglądarki Google Chrome, który umożliwia wspólne oglądanie zawartości z Netflixa, a teraz także HBO GO. Użytkownicy posiadający subskrypcję w wybranym serwisie streamingowym mogą założyć darmowe konto w aplikacji, stworzyć wirtualną salę kinową i następnie zaprosić do niej inne osoby poprzez wysłanie im linka – by obejrzeć zawartość, znajomi nie muszą być aktywnymi użytkownikami usługi. W jednym „pokoju” może jednocześnie przebywać do 20 osób. Scener umożliwia czatowanie głosowe i tekstowe, jednocześnie nie blokując okna, na którym wyświetlany jest film.

Pomysł dodania HBO GO do rozszerzenia wyszedł od właściciela serwisu streamingowego, firmy WarnerMedia. Deweloperzy Scenera wskazują, że możliwość wspólnego, legalnego oglądania filmów i seriali w przeglądarce powinno pomóc w walce z plagą pirackich transmisji na Twitchu oraz Discordzie. Wiele osób korzysta z nich do obejścia abonamentu lub oglądania zawartości niedostępnej w danym regionie, a łatwy w obsłudze, darmowy Scener może zachęcić ich do pozostania przy legalnych źródłach.