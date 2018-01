Rozpoczynają się targi CES 2018

9 stycznia 2018 rozpocznie się jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie elektroniki użytkowej: targi Consumer Electronics Show w Las Vegas. Podczas wydarzenia swoje nowości i wizje przyszłości pokażą firmy z różnych dziedzin i krajów. Targi potrwają do końca tygodnia.

To już 51 edycja tego wydarzenia. Jak co roku, CES jest okazją do zaprezentowania nie tylko gotowych do wejścia na rynek nowości, ale również koncepcji, które mają zaprezentować przyszłe kierunki działania każdej marki. Targi oficjalnie rozpoczynają się w dniu jutrzejszym, ale wiele firm zdecydowało się na wcześniejsze ujawnienie swoich premierowych rozwiązań – tak, aby nie zaginęły one w przypływie innych nowości.

CES przyciąga nie tylko światowych gigantów, takich jak Google, Samsung czy Apple, ale również mnóstwo mniejszych marek z całego świata. Jak co roku na targach gościć będzie mnóstwo lokalnych firm z Chin i Korei Południowej, które w ten sposób będą próbowały wejść na rynki anglojęzyczne. Wśród najgorętszej tematyki targów znajdziemy urządzenia smart home – najlepiej te wyposażone w wirtualnych asystentów – pojazdy autonomiczne i wszelkiego rodzaju rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, od zabawek po smartfony.