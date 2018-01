Tidal wprowadził aplikację Tidal TV

Globalna platforma muzyczno-rozrywkowa TIDAL uruchomiła aplikację TIDAL TV, kompatybilną zarówno z Apple TV, jak i Android TV. Nowa aplikacja umożliwia subskrybentom odtwarzanie treści audio i oglądanie ich ulubionych koncertów, teledysków i innych materiałów dostępnych na platformie w jakości HD.

Przyjazny interfejs umożliwia użytkownikom TIDAL sprawne poruszanie się po sekcji „strona główna”, która zawiera zautomatyzowane rekomendacje, w tym koncerty, transmisje na żywo, teledyski, albumy, podcasty i wiele innych. W aplikacji użytkownicy mogą również personalizować sekcję „moja kolekcja”, aby odtwarzać swoje ulubione treści. Wyszukiwanie i dostęp do kolejki odtwarzania jest tak proste, jak kliknięcie przycisku.

Aplikacja TIDAL TV to kolejny krok po niedawnej integracji z CarPlay oraz Sonos pokazujący, że TIDAL na wiele sposobów zapewnia stały dostęp do streamingu swoim subskrybentom – bez względu na to, gdzie się znajdują i jakiego sprzętu używają. Użytkownicy Apple TV (czwartej generacji lub nowszej) lub Android TV (wszystkie dostępne modele) mogą uzyskać dostęp do aplikacji TIDAL TV już od końca grudnia.