Filmy i seriale, które już w marcu pojawią się w SkyShowtime

W nadchodzącym miesiącu do serwisu SkyShowtime zostaną dodane kolejne pozycje.

W marcu swoją premierę będą mieć europejskie produkcje. Będą wśród nich między innymi takie tytuły jak: czeskie Czech It Out! (Spolu & hladoví) oraz The Sleepers (Bez vědomí), rumuńskie Hackerville, Ruxx, Tuff Money (Bani Negri), chorwacki Success (Uspjeh) – ich premiera została zaplanowana na 14 maca. Kolejnym serialem będzie też węgierski TheInformant (A besugo) – jego premiera odbędzie się 16 marca. SkyShowtime jest jedynym serwisem, w którym te produkcje będą dostępne. Inną nowością będzie też Smile – horror z Sosie Bacon w roli głównej (premiera 22 marca) oraz Rabbit Hole – najnowszy serial z Kieferem Sutherlandem (premiera 31 marca).