Rozpoczyna się PlayStation Black Friday

Firma Sony ogłosiła rozpoczęcie dorocznej promocji z okazji Black Friday w PlayStation Store oraz u wybranych sprzedawców. Na wszystkich fanów PlayStation czekają atrakcyjne rabaty na urządzenia i akcesoria PS5, gry oraz subskrypcje PlayStation Plus.

Podczas promocji Black Friday w obniżonych cenach będą dostępne zarówno tegoroczne premiery, jak i bestsellerowe tytuły z poprzednich lat m.in.: Astro Bot, Stellar Blade, Rise of the Ronin, The Last of Us Part II Remastered, Horizon Forbidden West, God of War Ragnarök, Marvel’s Spider-Man 2, Ghost of Tsushima Directors Cut oraz wiele więcej.

Promocją zostały objęte następujące konsole: PlayStation 5, PlayStation 5 Digital Edition, PlayStation 5 z pakietem Fortnite Cobalt Star, PlayStation 5 Digital Edition z pakietem Fortnite Cobalt Star Digital Edition (pakiet Cobalt Star zawiera cyfrowe przedmioty: strój, plecak, kilof, malowanie, perkusję, dopalacz, koła, ślad i 1000 V-dolców).

PlayStation VR2 to idealny zestaw do zanurzenia się w wirtualnej rzeczywistości, wyposażony w technologie zapewniające jeszcze głębszą immersję – dźwięk 3D, śledzenie ruchu gałek ocznych, wibracje gogli oraz efekty dotykowe kontrolera. Oprócz podstawowej wersji, będzie również dostępny zestaw z grą Horizon Call of the Mountain, która pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości PlayStation VR2.

Dodatkowo w okresie promocyjnym w niższych cenach będzie można zakupić szeroką gamę kontrolerów i akcesoriów do PS5: kontrolery DualSense w różnych wersjach kolorystycznych (w tym klasyczna biel, nocna czerń, wulkaniczna czerwień, czy szary kamuflaż), kontroler DualSense Edge, stworzony z myślą o wymagającej rozgrywce i pełnej personalizacji, bezprzewodowy zestaw słuchawkowy PULSE Elite z realistycznym dźwiękiem i długim czasem pracy na baterii, douszne słuchawki bezprzewodowe PULSE Explore – kompaktowe słuchawki z doskonałym dźwiękiem i szybką łącznością.

Nowi gracze, którzy dołączą do PlayStation Plus podczas trwania Black Friday PlayStation, będą mogli taniej zakupić 12-miesięczną subskrypcję. Obecni członkowie PlayStation Plus Essential mogą skorzystać z promocji przechodząc na wyższy plan – PlayStation Plus Extra. Dla posiadaczy PlayStation Plus Extra również przygotowano korzystną ofertę, jeśli zdecydują się na zakup PlayStation Plus Premium.

Promocja w sklepie PlayStation Store potrwa do 2 grudnia 2024 roku. W przypadku promocji u partnerów zewnętrznych należy zapoznać się z informacjami na ich stronach internetowych.