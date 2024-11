Nowości dla graczy i twórców – szybkie i pojemne rozwiązania pamięci masowej

Firma Western Digital wprowadziła na rynek serię nowych rozwiązań pamięci flash, które pomogą profesjonalistom i konsumentom gromadzić czy archiwizować ich dane. Niezależnie od tego czy planujesz nowy projekt, a może biblioteka gier staje się coraz większa, innowacyjne produkty wielokrotnie nagradzanych marek SanDisk i WD_BLACK zapewniają nowy poziom szybkości, niezawodności i pojemności, zaspokajając różnorodne potrzeby w zakresie cyfrowych pamięci masowych.

Przenośne dyski SSD o wysokiej wydajności i pojemności

Rozszerzone portfolio przenośnych dysków SSD SanDisk to dwie nowości, które charakteryzują się prędkościami SSD nowej generacji i przekraczają granice wytrzymałości. Nowe dyski są idealne dla profesjonalistów, twórców i wszystkich innych osób, które muszą przechowywać duże ilości danych w podróży w trudnych warunkach klimatycznych.

Jeden z pierwszych przenośnych SSD na rynku wyposażonych w interfejs USB4 – SanDisk Extreme PRO with USB4 to świetne rozwiązanie dla profesjonalistów, którym zależy na niesamowitej szybkości i wydajności. Zapewniający ogromną przepustowość interfejs USB4 (odczyt do 3 800 MB/s, zapis do 3 700 MB/s) pozwala błyskawicznie kopiować i przenosić pliki, zapewnia stały dostęp do danych i płynne renderowanie 3D. Dysk zamknięty jest w odpornej na uszkodzenia obudowie z kutego aluminium i silikonu, które skutecznie chronią jego zawartość przed wyzwaniami codzienności. Dysk zapewnia ochronę przed wodą i pyłem IP65, co oznacza, że bez nie straszne my zachlapanie, deszcz czy zalanie, jest też odporny na skutki upadków z wysokości do 2 m. Urządzenie jest wstecznie kompatybilne z USB 3.2 oraz USB 2.0, obsługuje też Thunderbolt 4. SanDisk Extreme PRO with USB4 jest dostępny w wersjach 2 TB oraz 4 TB, w cenie od 1 333 PLN na SanDisk.com

Idealne rozwiązanie dla użytkowników tworzących ogromne biblioteki plików lub kopie zapasowe danych w podróży. SanDisk Extreme Portable SSD 8 TB stanowi doskonałe połączenie szybkości, niezawodności i pojemności, które zaspokoi wszelkie potrzeby związane z przechowywaniem danych i aktywnym trybem życia. Dysk oferuje prędkości odczytu danych do 1 050MB/s i zapisu do 1 000MB/s. SanDisk Extreme Portable SSD 8 TB będzie dostępny z początkiem 2025 roku na SanDisk.com oraz u wybranych partnerów w cenie 2 865 PLN

Granie na wyższym poziomie – wyższa wydajność i większa pojemność

Linia produktów dla graczy WD_BLACK rozszerzona została o dwa nowe produkty, zapewniające niesamowitą wydajność oraz pojemność.

W ramach cenionej za niesamowitą wydajności serii WD_BLACK debiutuje nowy, wysokowydajny dysk SSD PCIe Gen 4×4 DRAMless NVMe, który pozwoli graczom w pełni wykorzystać możliwości dzisiejszych gier, których rozmiary wciąż rosną. Zbudowany w oparciu o najnowszą pamięć TLC 3D NAND firmy Western Digital, nowy dysk SSD zapewnia prędkości do 7 250 MB/s odczytu i 6 900 MB/s zapisu (modele 1-2 TB), zapewniając nawet 35% wzrost wydajności w porównaniu z naszym poprzednim dyskiem SSD 4. generacji. Dysk WD_BLACK SN7100 NVMe SSD zapewnia graczom większą pojemność, ogromne możliwości przechowywania aktualnych bibliotek gier, a także miejsce na nowe gry, przyszłe aktualizacje i zawartość do pobrania. Dysk został zaprojektowany z myślą o laptopach i urządzeniach przenośnych do gier i zapewnia do 100% większą wydajność energetyczną przy maksymalnej prędkości w porównaniu z poprzednią generacją. Oferuje on również niezawodność do 1 200 TBW (model 2 TB) dla strumieniowania rozgrywki, przechwytywania speedrunów i tworzenia przy użyciu najnowszych silników gier oraz dla graczy, którzy często zapisują i usuwają wiele danych ze swoich dysków. Dysk WD_BLACK SN7100 NVMe SSD, dostępny w pojemnościach 500 GB, 1 TB i 2 TB i będzie dostępny w przedsprzedaży już dziś na stronie SanDisk.com sugerowanej cenie detalicznej od 295 PLN. Model 4 TB ma być dostępny w przyszłym roku.

Karta rozszerzeń WD_BLACK C50 Expansion Card for Xbox 2 TB

Coraz więcej nowoczesnych gier potrafi ważyć nawet ponad 100 GB – dlatego właśnie nowa karta WD_BLACK C50 Storage Expansion Card for Xbox 2 TB zapewnia graczom przestrzeń, której potrzebują. Będący jej sercem nośnik WD_BLACK C50 NVMe SSD zapewnia niesamowitą szybkość, a integracja z funkcjami Xboxa, takimi jak Xbox Velocity Architecture czy Quick Resume zapewniają idealnie płynne wrażenia z rozgrywki. To szybka i łatwa metoda na rozszerzenie pojemności konsoli Xbox Series X|S i przechowywanie większej liczby gier. Wystarczy podłączyć oficjalnie licencjonowaną kartę do konsoli, by cieszyć się wydajnością podobną do oferowanej przez wbudowany dysk Xboksa. Dysk oferowany jest z 1 miesiącem usług Game Pass Ultimate oraz Discord Nitro. WD_BLACK C50 Expansion Card for Xbox 2 TB dostępna jest w cenie 1 138 PLN na SanDisk.com oraz u wybranych sprzedawców.