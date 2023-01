Riverside – posłuchaj singla Friend or Foe?

Trzecim singlem promującym nowy album River pt. ID.Entity został Friend or Foe? – utworu można posłuchać już wraz z klipem autorstwa Thomasa Hicksa.

O utworze mówi Mariusz Duda:

Friend or Foe?, (roboczy tytuł – Who Are You?) to z pewnością najodważniejsza kompozycja Riverside w naszej nowej dekadzie. Zwiastująca, że w tym zespole tli się jeszcze jakiś potencjał do grania rzeczy nowych i zaskakujących. Pierwszy singiel był bezpieczny, drugi kazał podnieść do góry brwi, ten Was zaskoczy i być może nawet sprawi, że cicho przeklniecie pod nosem, podnosząc brwi jeszcze wyżej. Co by jednak nie mówić, to dobra piosenka, tylko jeszcze nie wiem czy „Neo” czy „Post”. Miłych wrażeń!

Who is behind the filter?

Who’s behind the mask?

How much of yourself is left in you?

Or maybe you’re a collection

Of everything I want

And you’ve been customised for my desires?

(Friend of Foe?)

Utwór w serwisach streamingowych: https://bfan.link/friend-or-foe-1

Album „ID.Entity” można już zamawiać pod tym linkiem: https://mystic.pl/RIVERSIDE-ID-Entity-ccms-pol-107.html