SkyShowtime: oficjalna data premiery serwisu

Nowy europejski serwis streamingowy od 14 lutego będzie dostępny w Polsce, a także Albanii, Czechach, Kosowie, Macedonii Północnej, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. Po tej premierze liczba rynków, na których nowa platforma będzie dostępna, wzrośnie do 20.

SkyShowtime zapewni dostęp do szerokiego wyboru hollywoodzkich filmów i najnowszych seriali ze światowych wytwórni.Widzowie na debiutujących rynkach będą mogli cieszyć się premierami kinowych hitów od Universal Pictures i Paramount Pictures, nowymi i dostępnymi wyłącznie w SkyShowtime serialami, produkcjami familijnymi i dla dzieci oraz bogatą ofertą kultowych filmów i seriali wyprodukowanych przez Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios i Peacock. W SkyShowtime dostępne będą też oryginalne programy, dokumenty i inne treści lokalne, produkowane specjalnie na tę platformę. Firma ogłosiła niedawno pozyskanie 21 seriali oryginalnych od HBO Max w Europie, w tym nowych produkcji, które w 2023 r. zadebiutują jako SkyShowtime Originals.

Już od momentu startu serwisu widzowie będą mogli oglądać takie filmy, jak: Ambulance, Downton Abbey: A New Era, Jerry and Marge Go Large,Jurassic World Dominion, Ray Donovan: The Movie, Redeeming Love, The Bad Guys, The Hanging Sun, The Northman i Top Gun: Maverick.

Użytkownicy zyskają też dostęp do szerokiej oferty seriali. Będą to m.in. 1883, 1923, A Friend Of the Family, All The Sins, American Gigolo, Funny Woman, Halo, Law & Order Season 21, Let The Right One In, Mayor of Kingstown Season 1 and 2, Pitch Perfect: Bumper In Berlin, Star Trek: Strange New Worlds, Souls, Super Pumped: The Battle For Uber, The Best Man: The Final Chapters, The Calling, The Fear Index, The First Lady, The Midwich Cuckoos, The Offer, The Rising, Tulsa King, Vampire Academy i Yellowstone.

Wśród filmów i seriali, które w najbliższych miesiącach trafią na platformę SkyShowtime, znajdą się jedne z najbardziej oczekiwanych tytułów: A Town Called Malice, Belfast, Drift – Partners In Crime (S1A), Lioness, Nope, Minions: The Rise of Gru, Rabbit Hole, Smile, The Black Phone i The Great Game.

Subskrybenci z Europy Centralnej będą też mieli okazję zobaczyć dwa pierwsze seriale oryginalne SkyShowtime, które trafią do serwisu w 2023 r. – będzie to czeski The Winner i polska Warszawianka. Popularną lokalną produkcją, która również trafi na platformę, będzie węgierski serial Informator. Dodatkowo w marcu w serwisie zadebiutuje siedem znanych europejskich produkcji: Czech It Out (Czechy), Hackerville (Rumunia), One True Singer (Rumunia), Ruxx (Rumunia), Tuff Money (Rumunia), The Sleepers (Czechy), Success (Chorwacja).

Serwis SkyShowtime będzie dostępny dla użytkowników bezpośrednio na stronie: www.skyshowtime.com oraz w aplikacji SkyShowtime na urządzenia Apple z systemami iOS i tvOS, na urządzenia z systemem Androidem, a także na Android TV, Google TV i telewizory LG.

Miesięczna opłata w Polsce wyniesie 24,99 PLN.