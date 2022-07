iRobot: Roomba ma już 20 lat￼

W 2002 roku zadebiutowała jedna z najbardziej popularnych konsol do gier, w Korei Południowej i Japonii odbyły się MŚ w piłce nożnej, a Wierzę Eiffla zwiedził 200-milionowy turysta. W tym roku rozpoczęła się również rewolucja w sposobie, w jaki sprzątamy nasze domy – 20 lat temu zaprezentowany został pierwszy robot odkurzający Roomba. Jego innowacyjność, jakość wykonania oraz efektywność sprawiły, że dotąd sprzęty z logo iRobot zdobyły serca ponad 40 milionów nabywców na świecie. Nie byłoby to możliwe bez rewolucyjnego myślenia, u którego podstaw stoi chęć sprostania realnym potrzebom użytkowników.

Choć część z nas przyprawi to o lekki zawrót głowy, to ludzie urodzeni w 2002 roku obchodzą obecnie 20. urodziny. Dwie dekady minęły również od MŚ w piłce nożnej w Korei i Japonii, w których triumfowała Brazylia. We Francji Wieża Eiffla została zwiedzona po raz 200-milionowy, a amerykański milioner i podróżnik James Stephen Fossett jako pierwszy człowiek na świecie okrążył balonem kulę ziemską bez międzylądowania. Z kolei w kosmosie odkryto niewielki księżyc Jowisza, Arche. W świecie nowych technologii europejską premierę miała pierwsza generacja jednej z najbardziej popularnych konsol do gier, ale również świat poznał obecnie najpopularniejszego robota świata – iRobota Roomba.

Fenomen iRobota Roomba

Dwie dekady historii robota odkurzającego Roomba to ogrom zmian technologicznych, przełomowych rozwiązań i ewolucji naszego podejścia do zagadnienia utrzymania czystości w domu. Pierwsza generacja najbardziej znanego z istniejących robotów była wynikiem kilku lat prac badawczych i rozwojowych, które wykonali inżynierowie w laboratoriach firmy iRobot. Ich ogromne doświadczenie wynikało z tworzenia rozwiązań dla służb mundurowych i administracji, które wykonywały misje zwiadowcze, badały oceany, a nawet miały eksplorować przestrzeń kosmiczną.

Dzisiejsze modele, jak Roomba serii j7 są niezwykle zaawansowane technologicznie. Są nawet w stanie rozpoznawać i omijać leżące na podłodze niewielkie przeszkody, jak kable, buty, ubrania, ręczniki, a nawet „niespodzianki” domowego pupila. Roboty potrafią wyciągać wnioski i dostosowywać harmonogramy pracy do rytmu życia domowników. Dzięki temu np. same zaproponują, aby powtarzalny cykl, jak odkurzanie przestrzeni wokół stołu, został na stałe wpisany do planu prac, czy zasugerują zwiększenie częstotliwości odkurzania w okresie pylenia roślin czy linienia zwierząt.

iRobot dąży również to tego, aby jego produkty stawały się coraz bardziej samodzielne. Z tego powodu kolejne serie robota Roomba występują w zestawie ze stacją Clean Base, która automatycznie opróżnia zbiornik robota. Zabrudzenia gromadzone są w szczelnym worku AllergenLock, który został wykonany z 4 warstw materiału antyalergicznego. Worki są w stanie zgromadzić brud z 60 cyklów pracy, aby pozwolić zapomnieć o odkurzaniu na długie tygodnie.

Co więcej, domowe roboty od pioniera domowej robotyki, są w stanie komunikować się ze sobą, aby bezpośrednio po procesie odkurzania rozpoczynało się czyszczenie na mokro. To rozwiązanie opiera się na współpracy robota mopującego Braava jet m6 z robotami Roomba, które wyposażono w moduł łączności bezprzewodowej. W tym zakresie modele, które obsługują technologię inteligentnych map Imprint, jak Roomba serii i5 czy j7, umożliwiają ograniczenie prac do wskazanego zakresu pomieszczeń, a nawet mniejszych powierzchni. Wszystko to jest pierwszym krokiem w realizacji wizji marki iRobot. W jej ramach dom przyszłości będzie miejscem, w którym za domowe obowiązki odpowiadać będzie zespół robotów, które wymieniając się informacjami wykonają określone zadania.

20 ciekawostek na 20-lecie robota Roomba. Czy wiesz, że…