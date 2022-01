Kolumna Wilson Vocal EL już w sprzedaży

Są elementy, bez których nie da się zbudować kina domowego. Jednym z nich jest centralna kolumna głośnikowa, dbająca o to, by dialogi i odgłosy rozbrzmiewające naprzeciwko widza brzmiały klarownie i sugestywnie. Vocal EL, to jeden z najlepiej wyglądających sposobów na wprowadzenie bogatszego dźwięku do systemu surround.

Centralna kolumna głośnikowa Wilson Vocal EL, została wyposażona w dwa głośniki nisko-średniotonowe o średnicy 4 cali oraz mniejszy, 1-calowy tweeter z miękką kopułką. Konfiguracja ta zapewnia przejrzysty, realistyczny dźwięk i klarowne dialogi, dodatkowo wzmocnione przez zdobiące przód obudowy, symetryczne otwory bass-reflex. Urządzenie zostało wyposażone w pojedyncze terminale głośnikowe, dzięki którym bez problemu podłączymy je do naszego systemu kina domowego.

Kolumny Vocal EL nie tylko fantastycznie brzmią, ale i wyglądają. Ich obudowy zostały całkowicie pokryte błyszczącym, czarnym lub białym lakierem, odpornym na działanie promieni UV – dzięki niemu, sprzęt będzie przez długie lata wyglądał tak szlachetnie, jak w momencie zakupu. To idealny dodatek do innych luksusowych kolumn z serii Wilson EL. W zestawie ze sprzętem otrzymamy czarną maskownicę o drobnym splocie, ale jeśli chcemy uzyskać bardziej organiczny efekt, możemy wyposażyć je w opcjonalne, szare maskownice Exclusive Grill EL, o grubszym splocie, kojarzącym się z obiciami luksusowych mebli.

Wilson Vocal EL kosztuje 1 000 PLN i jest objęta promocyjną ofertą 10-letniej gwarancji we wszystkich krajach dystrybucji marki. Za Exclusive Grill EL zapłacimy natomiast 100 PLN.