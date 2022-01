Mare z Easttown najchętniej oglądanym serialem w serwisie HBO GO

Miniony 2021 rok w HBO GO wypełniony był wieloma różnorodnymi nowościami zarówno filmowymi, jak i serialowymi. Były wśród nich chwalone przez krytyków produkcje obyczajowe, trzymające w napięciu historie kryminalne, niesamowite opowieści fantasy, zabawne komedie czy poruszające dokumenty. Z każdym miesiącem biblioteka HBO GO powiększała się o nowe tytuły filmowe i serialowe, dzięki czemu użytkownicy serwisu mieli okazję na znalezienie idealnej dla siebie propozycji do oglądania. Jakie filmy i seriale widzowie najczęściej wybierali z oferty HBO GO?

Najchętniej oglądanym serialem w 2021 roku w HBO GO w Polsce okazał się być wyróżniony m.in. Emmy miniserial HBO Mare z Easttown z Kate Winslet w roli głównej. W produkcji tej podążamy śladami policjantki z małego miasteczka w Pensylwanii podczas prowadzonego przez nią śledztwa w sprawie morderstwa. Historia zagłębia się w mroczne strony zżytej ze sobą społeczności i podejmuje próbę analizy tego, jak rodzinne i dawne tragedie mogą definiować naszą teraźniejszość. Na drugim miejscu znalazła się Gra o tron, a na trzecim Opowieść podręcznej, której czwarty sezon debiutował w zeszłym roku.

TOP 10 oglądalności HBO GO w Polsce w 2021 roku – seriale*:

Mare z Easttown Gra o tron Opowieść podręcznej Rick i Morty Przyjaciele Czarnobyl Księga czarownic Sukcesja I tak po prostu… Nierealne

Z bogatej kolekcji filmów i programów specjalnych dostępnych w bibliotece HBO GO widzowie najczęściej wybierali produkcje o superbohaterach. W pierwszej kolejności sięgali po wyczekiwany przez wielu fanów film Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera, w którym po śmierci Supermana, Batman oraz Wonder Woman łączą siły z Aquamanem, Cyborgiem i Flashem, aby uratować świat zagładą. A zaraz po nim po Wonder Woman 1984, czyli osadzoną w latach osiemdziesiątych historię Diany Prince, która ponownie staje w obronie ludzkości. Trzecią najchętniej oglądaną w zeszłym roku produkcją był program specjalny Przyjaciele: Spotkanie po latach. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer, a także wielu wyjątkowych gości, spotkało się po latach, aby wspólnie celebrować ten kultowy serial.

TOP 10 oglądalności HBO GO w Polsce w 2021 roku – filmy i programy*:

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera Wonder Woman 1984 Przyjaciele: Spotkanie po latach Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) Harry Potter i kamień filozoficzny Mulan Spectre Na noże Coco Harry Potter i komnata tajemnic

*Rankingi na podstawie danych z okresu: styczeń-grudzień 2021 r.