RØDE Unbox Your Ideas – konkurs dla społeczności TikTokerów

Wielu z nas ma pomysł na coś, co ulepszy świat: może być to nowa, przydatna aplikacja, projekt artystyczny lub rewolucyjny biznes. Nie wszyscy dysponujemy jednak środkami na wdrożenie naszych idei w życie. Ogłoszony przez RØDE konkurs Unbox Your Ideas to szansa na wygranie funduszy niezbędnych do realizacji marzeń.

Konkurs jest częścią dorocznie organizowanego projektu My RØDE Reel, w którym wybierane są najlepsze filmy krótkometrażowe. Unbox Your Ideas został skierowany do społeczności TikTokerów. Aby wziąć w nim udział, należy udokumentować swój pomysł na wideo i zamieścić go na TikToku w towarzystwie hasztagów #UnboxYourIdeas, #MyRODEReel i #competition; uczestnicy powinni także śledzić profil @rodemic.



Organizator konkursu zostawia użytkownikom pełną swobodę ekspresji artystycznej: klip może być zrealizowany w dowolnej formie i dotyczyć jakiegokolwiek pomysłu, od filmu po grę wideo. Projekty będą oceniane pod kątem siły przebicia, kreatywnej wartości konkursowego klipu i stopnia, w jakim zainteresuje on jurorów.



Zwycięzca My RØDE Reel Unbox Your Ideas otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 USD oraz nagrody rzeczowe od RØDE i innych sponsorów: Nanlite, Zhiyun, MZed, Musicbed, Adobe, Pelican, ARRI, DZOFIlm oraz Insta360. Jurorzy wyłonią także dziesięć wyróżnionych pomysłów, których twórcy otrzymają po 1 000 USD i cenne nagrody od RØDE.



Jeśli chcesz wziąć udział w Unbox Your Ideas, pamiętaj o tym, że konkursowe klipy powinny trafić na TikToka przed 20 października. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.myrodereel.com/tiktok.