Premiera soundbara Samsung Harman Kardon Q80R

Raspberry Pi 4 to nowa iteracja niezwykle popularnego komputera dla majsterkowiczów. Najnowsza wersja otrzymała tym razem port USB-C, który służy do zasilania całego układu. Niestety z powodu dość podstawowego błędu przy projektowaniu płytki port ten nie rozpoznaje dużej liczby przewodów, a co za tym idzie nie zasila wtedy komputera.

