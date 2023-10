Sony przedstawia INZONE Buds: bezprzewodowe, douszne słuchawki gamingowe

Firma Sony ogłasza INZONE Buds: nowe, bezprzewodowe, douszne słuchawki gamingowe. Zastosowane w nich renomowane technologie audio Sony umożliwiają stworzenie sobie optymalnych warunków do gry poprzez dostosowanie dźwięku. Atutem jest także niezrównany, wynoszący 12 godzin czas pracy na akumulatorze i małe opóźnienia.

Firma wprowadza również bezprzewodowe słuchawki INZONE H5, które pracują nieprzerwanie aż do 28 godzin oraz zapewniają komfort podczas długich sesji gamingowych. W ofercie znajdzie się również nowa, czarna wersja kolorystyczna cenionych bezprzewodowych słuchawek z systemem redukcji hałasu INZONE H9.

INZONE Buds ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​Technologia dźwięku przestrzennego 360 do gier w słuchawkach INZONE Buds pozwala usłyszeć, w jakim kierunku przemieszczają się przeciwnicy, by móc zawsze być o krok przed nimi. Dzięki analizie nie tylko zewnętrznej części ucha, lecz także właściwości akustycznych przewodu słuchowego, słuchawki INZONE Buds dokładniej odtwarzają dźwięk przestrzenny. ​

Funkcja optymalizacji pola brzmieniowego w przeznaczonej na smartfon aplikacji 360 Spatial Sound Personalizer pozwala użytkownikowi sfotografować uszy w celu stworzenia indywidualnego profilu słuchowego, zapewniającego jeszcze większą dokładność dźwięku przestrzennego.

Słuchawki INZONE Buds mają funkcję Sound Tone Personalisation, która optymalizuje dźwięk pod kątem indywidualnych cech przewodu słuchowego. W tym celu z przetworników akustycznych odtwarzane są dźwięki kontrolne, a mikrofony sprzężenia zwrotnego mierzą, jak dźwięk wypełnia przewód słuchowy. Wyniki analizy trafiają do programu komputerowego INZONE Hub, który dostosowuje dźwięk do cech użytkownika.

​Specjalnie zaprojektowany przetwornik akustyczny Dynamic Driver X, użyty także w słuchawkach WF-1000XM5, reprodukuje szeroki zakres częstotliwości. Wiernie odtwarza wszystkie dźwięki od potężnych wybuchów po stłumione kroki, tworząc wrażenie przebywania w świecie gry. W kopułce i krawędzi jego membrany połączono różne materiały, uzyskując małe zniekształcenia, czysty dźwięk i niezrównany realizm brzmienia.

​Aktywny system redukcji hałasu firmy Sony w słuchawkach INZONE Buds pomaga zablokować zakłócenia z tła i skupić się na graniu.

​Nowy, energooszczędny procesor L1 zapewnia do 12 godzin pracy na akumulatorze, a w połączeniu z etui z funkcją ładowania — do 24 godzin.

INZONE Buds są dostarczane w zestawie z modułem transceiver USB-C, który zmniejsza opóźnienia do niecałych 30 ms. ​​​

Słuchawki INZONE Buds są dostępne w dwóch stylowych wariantach kolorystycznych, czarnym i białym w cenie ok. 1 000 PLN.

​​​Inne cechy:

Mikrofon z systemem redukcji hałasu opartym na sztucznej inteligencji: efektywne przechwytywanie głosu w zgiełku

Obsługa stuknięciami: możliwość dostosowania działania

Kodek LE Audio: do 24 godzin pracy na akumulatorze ze smartfonem w połączeniu Bluetooth

Aplikacja na smartfon: zgodność z aplikacją Sony | Headphones Connect

INZONE H5

Dzięki lekkiej konstrukcji i mniejszemu naciskowi na boki głowy słuchawki INZONE H5 pomogą odnieść zwycięstwo nawet podczas najdłuższych sesji gamingowych. Zaawansowany dźwięk przestrzenny ułatwia skupienie się na grze, a mikrofon na wysięgniku zapewnia dobrą słyszalność głosu. Słuchawki dostępne są w cenie ok. 700 PLN.

Najważniejsze cechy:

Bezprzewodowe: łączność bezprzewodowa w paśmie 2,4 GHz

Technologia dźwięku przestrzennego 360 do gier: dokładne rozmieszczenie źródeł dźwięku w przestrzeni 3D

Komfort przez długi czas: tylko 260 g wagi, miękkie nauszniki i mały nacisk na głowę podczas długich sesji gamingowych

Doskonała słyszalność rozmów: system redukcji hałasu oparty na sztucznej inteligencji i dwukierunkowy mikrofon zapewniające dobrą słyszalność głosu podczas gry

Wydajny akumulator: 28 godzin w trybie bezprzewodowym

Połączenie przewodowe: możliwość podłączenia przewodu z wtykiem jack 3,5 mm

INZONE H9 — nowa, czarna odmiana kolorystyczna

Słuchawki INZONE H9, znane z doskonałej redukcji hałasu, jakości dźwięku i wygody, będą teraz dostępne w wyczekiwanej przez graczy czarnej wersji kolorystycznej. ​