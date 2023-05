RØDE PodMic USB trafia do sprzedaży

Firma RØDE wprowadziła dziś na rynek kolejny niesamowity produkt w gamie rozwiązań audio dla twórców treści – wprowadzając PodMic USB. Oparty na legendarnym oryginalnym PodMic, podstawowym mikrofonie dla podcasterów, streamerów i twórców, PodMic USB przenosi wszechstronność na nowy poziom, oferując zarówno łączność XLR, jak i USB, a także mnóstwo funkcji nowej generacji do łatwego rejestrowania profesjonalnego dźwięku.

PodMic USB to niezwykle wszechstronny mikrofon, którego można używać w wielu różnych kreatywnych zastosowaniach. Ma zarówno wyjścia XLR, jak i USB, dzięki czemu można go podłączyć do miksera, konsoli lub interfejsu audio i używać tak jak klasyczny mikrofon nadawczy lub podłączyć bezpośrednio do komputera w celu łatwego nagrywania plug-and-play. PodMic USB jest również bezproblemowo kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami mobilnymi z systemem iOS i Android, zapewniając przenośne rozwiązanie do nagrywania studyjnej jakości. Ta niewiarygodna elastyczność sprawia, że PodMic USB jest najlepszym mikrofonem armii szwajcarskiej, idealnym do wszystkiego, od tworzenia treści w domowym studiu, przez użycie w profesjonalnym studiu nadawczym, po wykonywanie wysokiej jakości nagrań na telefonie lub tablecie dosłownie w dowolnym miejscu.

Wyposażony jest w neodymową kapsułę o dużej mocy, która zapewnia ciepły, bardzo szczegółowy dźwięk zoptymalizowany pod kątem mowy. Podobnie jak oryginalny PodMic, ma zrównoważoną sygnaturę dźwiękową, która schlebia wszystkim rodzajom głosu, oraz wbudowany filtr pop, zapewniający czyste przechwytywanie dźwięku. Jego obwody zostały ulepszone, aby zapewnić jeszcze bardziej płaską charakterystykę częstotliwościową i niższy poziom szumów własnych, co zapewnia niesamowitą wydajność w każdej aplikacji do tworzenia treści, a jego wąska kardioidalna charakterystyka kierunkowa zapewnia skoncentrowany dźwięk z doskonałym tłumieniem szumów tła z odbić w pomieszczeniu.

Te cechy sprawiają, że PodMic USB jest idealnym mikrofonem do podcastingu, przesyłania strumieniowego i innych zastosowań związanych z nagrywaniem głosu, a przy użyciu analogowego wyjścia XLR zapewnia wyjątkową jakość dźwięku, gotową do transmisji od razu po wyjęciu z pudełka. Podczas korzystania z cyfrowego wyjścia USB PodMic USB oferuje szereg zaawansowanych funkcji, które przeniosą każde nagranie na wyższy poziom. Ma wbudowany profesjonalny interfejs audio, z ultra-niskoszumowym przedwzmacniaczem Revolution Preamp firmy RØDE oraz wysokiej rozdzielczości konwersją analogowo-cyfrową, zapewniającą nieskazitelną jakość dźwięku. Ma również wbudowany DSP do dodawania zaawansowanego przetwarzania dźwięku APHEX do dowolnego nagrania. Ten potężny procesor DSP, aktywowany i kontrolowany za pomocą pakietu bezpłatnych rozwiązań programowych RØDE, RØDE Central, RØDE Connect i UNIFY, pozwala użytkownikom na dodanie studyjnej klasy kompresora, bramki szumów i filtra górnoprzepustowego do ich głosu, a także legendarnego Aural Exciter i efektu Big Bottom. Można je dostosować do własnych upodobań za pomocą intuicyjnego edytora VoxLab, pozwalając użytkownikom na wybranie idealnego brzmienia dla ich głosu w ciągu kilku sekund. Mikrofon ma również wyjście słuchawkowe o dużej mocy, które pozwala użytkownikom monitorować dźwięk bez opóźnień. Wbudowany regulator głośności oferuje szybką i łatwą regulację poziomu i służy również jako włącznik/wyłącznik bez opóźnień lub wyciszenie mikrofonu.

PodMic USB nie tylko brzmi niesamowicie, ale także tak wygląda. Wyposażony w czarne wykończenie z dopasowaną czarną maskownicą, jest elegancki i dyskretny – klasyczna estetyka mikrofonu transmisyjnego spotyka się z najnowocześniejszym wzornictwem przemysłowym. Jest również kompaktowy i niskoprofilowy, dzięki czemu idealnie nadaje się do przesyłania strumieniowego lub podcastów wideo, gdzie niezwykle ważne jest niezakłócone ujęcie. Niestandardowy filtr pop został zaprojektowany z myślą o dokładnych wymiarach mikrofonu. Podobnie jak oryginalny PodMic, jest również niezwykle wytrzymały. Charakteryzuje się solidną, całkowicie metalową konstrukcją, od korpusu po solidną kratkę z siatki ze stali nierdzewnej. Zintegrowane mocowanie obrotowe umożliwia łatwe, elastyczne pozycjonowanie i jest wewnętrznie oddzielone od korpusu, co zapewnia doskonałą izolację od kliknięć klawiatury i myszy oraz hałasu biurka.

PodMic USB kosztuje 199 USD i jest już dostępny na całym świecie.