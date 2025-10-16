Roborock Qrevo Curv 2 Pro – nowy flagowiec z mocą 25 000 Pa trafia do Polski

Po wrześniowej premierze na targach IFA 2025, najnowszy robot sprzątający Roborock Qrevo Curv 2 Pro debiutuje w Polsce. To najpotężniejszy model w historii marki – z siłą ssania aż 25 000 Pa, adaptacyjnym podwoziem AdaptiLift i inteligentnym systemem czyszczenia mopów w 100°C.

Zastosowana technologia HyperForce zapewnia Qrevo Curv 2 Pro jedną z najwyższych mocy ssania w swojej klasie. Robot skutecznie radzi sobie nie tylko z kurzem i sierścią, ale też z głęboko osadzonym brudem w dywanach z długim włosiem – bez potrzeby kilkukrotnego przejeżdżania po tym samym miejscu.

Nowy, opatentowany system AdaptiLift Chassis automatycznie dostosowuje wysokość robota do rodzaju podłoża, utrzymując stały kontakt z powierzchnią. Efekt? Nawet o 30% skuteczniejsze odkurzanie dywanów w porównaniu z poprzednimi modelami.

Przy zaledwie 7,98 cm wysokości, Qrevo Curv 2 Pro to jeden z najsmuklejszych robotów Roborocka z systemem LiDAR. Z łatwością wjeżdża pod meble i sofy, sprzątając tam, gdzie inne urządzenia się poddają.

Autorski system RetractSense dba o precyzję nawigacji – moduł skanowania automatycznie unosi się na otwartych przestrzeniach i chowa przy sprzątaniu pod meblami. Testy wykazały jego niezawodność nawet po 10 000 cykli pracy.

Nowa stacja dokująca Multifunctional Dock 3.0 Hygiene+ nie tylko myje mopy gorącą wodą o temperaturze do 100°C, ale też automatycznie je suszy w 55°C. Certyfikat TÜV Rheinland potwierdza, że system eliminuje ponad 99,99% bakterii, dzięki czemu sprzątanie jest nie tylko skuteczne, ale też higieniczne.

Pojemnik na kurz opróżnia się automatycznie, co pozwala cieszyć się nawet siedmioma tygodniami sprzątania bez dotykania urządzenia.

Qrevo Curv 2 Pro rozpoznaje i omija ponad 200 rodzajów przeszkód – od kabli po miski dla zwierząt. Dzięki technologii Reactive AI i kamerze RGB działa skutecznie nawet przy słabym świetle.

Robot obsługuje też komendy głosowe („Hello Rocky”) i protokół Matter, co ułatwia integrację z innymi inteligentnymi urządzeniami w domu. Nowa aplikacja Roborock SmartPlan 3.0 uczy się codziennych nawyków użytkownika i samodzielnie optymalizuje harmonogram sprzątania.

Podwójne mopy Dual-Spinning obracają się z prędkością 200 obr./min i generują nacisk 12 N, skutecznie usuwając nawet zaschnięte plamy. Mop automatycznie unosi się przy wjeździe na dywan, a system FlexiArm Arc oraz szczotka DuoDivide dbają o czystość wzdłuż krawędzi i zapobiegają plątaniu się włosów. Model otrzymał certyfikaty SGS, TÜV Rheinland i TÜV SÜD, potwierdzające eliminację 99,9% alergenów i bezpieczeństwo użytkowania nawet w domach z małymi dziećmi czy pupilami.

„Qrevo Curv 2 Pro to nasz najbardziej zaawansowany robot w tej klasie – potężny, a zarazem cichy i dyskretny. Chcemy, by sprzątanie stało się naturalnym elementem wygodnego życia” – mówi Luiza Jakubowska, PR Manager Roborock Poland.

Roborock Qrevo Curv 2 Pro jest już dostępny w Polsce w cenie 5 599 PLN.