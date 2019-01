CES 2019: prototyp kroczącego samochodu od Hyundai

Nawet specjalnie przystosowane do tego celu auto terenowe będzie miało trudności z wjechaniem na niektóre obszary, na przykład te dotknięte katastrofami naturalnymi. Hyundai Elevate to koncepcyjne auto, które ma pomóc ratownikom szybkim w dotarciu do najtrudniejszych miejsc.

Hyundai określa swój koncept mianem UMV, czyli Ultimate Mobility Vehicle. Auto ma być przystosowane do pokonywania skrajnie trudnych przeszkód, na przykład gruzowisk. Dzięki kołom umieszczonym na robotycznych ramionach Hyundai Elevate może nie tylko jeździć, ale także kroczyć i skakać – nogi pojazdu mają pięć stopni swobody i mogą poruszać się we wszystkie strony na sposób naśladujący kończyny ssaków i gadów. Każde koło wyposażone jest we własny silnik elektryczny zasilający ramię. W podstawowej formie nogi pojazdu pozostają złożone, ale mogą podnosić się w zależności od potrzeb.

Dzięki Hyundaiowi Elevate służby ratunkowe dotrą nie tylko na skraj obszaru dotkniętego katastrofą, ale także bezpośrednio do uwięzionych w nim ofiar. Producent rozważa również wykorzystanie tej technologii w urządzeniach przeznaczonych dla osób o ograniczonej możliwości ruchu oraz, w przyszłości, komercyjnych samochodach – możliwość wydostania się z niebezpiecznego miejsca na pewno ocaliłaby wiele żyć.