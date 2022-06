Od iOS 16 po M2 MacBook Air – wszystko, co Apple ujawniło na WWDC 2022

Doroczna konferencja programistów Apple, WWDC, to miejsce, w którym firma prezentuje kolejne wersje swoich systemów operacyjnych i od czasu do czasu godny uwagi nowy sprzęt do ich uruchamiania. Jak zwykle, WWDC 2022 był wypełniony po brzegi czymś dla każdego, od najnowszej wersji flagowego systemu operacyjnego Apple dla iPhone’a, iOS 16, i jego najnowszego układu, M2, po najnowszy sprzęt — w tym przypadku MacBook Air i MacBook Pro 13. Nowe, głośne funkcje obejmują Safety Check, która ma pomóc osobom zagrożonym przemocą domową.

iOS 16

Najnowsza wersja systemu operacyjnego iPhone’a skupia się na personalizacji. Obejmuje zaktualizowany ekran blokady z wybieralnymi czcionkami i kolorami czy widżety w stylu Apple Watch. Powiadomienia będą przewijane od dołu ekranu, aby nie zasłaniały zdjęcia głównego, a aktualne czynności, takie jak odtwarzanie muzyki, mogą się rozszerzyć, aby wypełnić ekran. Wiadomości pozwolą na edycję, cofanie wysłanych i oznaczanie jako nieprzeczytane. SharePlay zostało ulepszone, aby ułatwić udostępnianie w FaceTime i Wiadomościach. Live Text (odpowiedź Apple na Google Lens) rozszerza się do wideo, umożliwiając zatrzymanie się na dowolnej klatce i interakcję lub pobranie tekstu z wideo. Zmiany w aplikacji Wallet obejmują większą liczbę partnerów w zakresie kluczy bezprzewodowych, takich jak producentów samochodów oraz usługę Apple Pay Later, która dzieli koszt zakupu na cztery raty. Aktualizacji uległy mapy w wielu miastach, dodana została też opcja pokazywania sald kart transportu publicznego.

TV Plus otrzymuje Family Sharing dla maksymalnie pięciu członków rodziny, z kontrolą rodzicielską dla aplikacji, filmów, książek i muzyki. Zdjęcia usprawniają również udostępnianie — nowe biblioteki współdzielone za pośrednictwem iCloud umożliwiają współpracę — oraz oferują reguły i automatyczne udostępnianie na podstawie bliskości. Jeśli chodzi o prywatność, iOS 16 wprowadza nową funkcję o nazwie Safety Check, która może pomóc szybko odwołać dostęp osobie, która ci zagraża, wylogować się z iCloud na wszystkich urządzeniach i ograniczyć Wiadomości do jednego urządzenia. CarPlay został przeprojektowany w celu ujednolicenia ekranów samochodu i iPhone’a. Aplikacja Fitness jest również dostępna na iPhonie z zegarka.

MacBook Air i MacBook Pro 13

Po dłuższej przerwie Apple przeprojektowało MacBooka Air i dodało do niego chip M2. Komputer wciąż składa się nadal z jednoczęściowego, aluminiowego korpusu, ale teraz ma 11 mm grubości i waży 1,2 kg. Dodane zostały nowe wersje kolorystyczne. MagSafe powraca, pozostawiając dostępne dwa porty Thunderbolt i zachowując gniazdo audio. Laptop otrzymał uaktualnienie ekranu do 13,6-calowego wyświetlacza Liquid Retina, z maksymalną jasnością 500 nitów i gamą P3. Specyfikacji dopełnia kamera internetowa 1080p, wraz z systemem czterech głośników (z obsługą dźwięku przestrzennego) i trzema mikrofonami.

Dzięki ulepszonemu procesorowi graficznemu w M2 i skupieniu się na wydajności, Apple twierdzi, że Air zapewnia taką samą żywotność baterii i lepszą wydajność. W końcu obsługuje szybkie ładowanie, a nowy adapter ma drugi port USB-C. 13-calowy MacBook Pro otrzymuje również układ M2 o lepszej wydajności dzięki aktywnemu systemowi chłodzenia. Nie został jednak przeprojektowany. Ceny MacBooka Air zaczynająj się od 6 999 PLN. MacBooka Pro zaś od 7 499 PLN. Obydwie wersje trafią do sprzedaży w lipcu.

MacOS Ventura

Zaprezentowany nowy system MacOS Ventura doczekał się wielu mniejszych usprawnień. Zarządzanie oknami z grupowaniem zostało zmodyfikowane w programie Stage Manager, który obejmuje również wielozadaniowość typu. Lepsze wyszukiwanie Spotlight obejmuje wyszukiwanie zdjęć, wyniki wyszukiwania w całym oknie oraz bardziej szczegółowe informacje o muzyce i filmach. Wyszukiwanie w aplikacji Mail dodaje natychmiastowe sugestie. Wspólne grupy kart Safari oznaczają, że możesz wysyłać znajomym i rodzinie swoje najnowsze propozycje zakupów.

By wyeliminować konieczność wpisywania haseł, wprowadzone zostały klucze dostępu — Touch ID i Face ID są dostępne w Safari w celu logowania się do witryn. Udoskonalenia w API Metal obejmują skalowanie MetalFX w celu szybszego renderowania gier. Jako pokaz mocy potwierdzono, że Resident Evil Village i No Man’s Sky zostaną przeniesione na Maca. Ten pierwszy trafi na niego jeszcze w tym roku. Handoff pojawia się w FaceTime, dzięki czemu możesz przeskakiwać z urządzenia na urządzenie, a kamera Continuity wreszcie pozwala używać aparatu iPhone’a jako kamery internetowej.

WatchOS 9

Tutaj nadchodzą nowe tarcze zegarka, bardziej zróżnicowane kalendarze, możliwość przypinania aplikacji na górze doku, nowe powiadomienia na banerach i obsługa podcastów dla dzieci z kontrolą rodzicielską. WatchOS 9 otrzymuje dużo bardziej szczegółowe informacje na temat danych biegowych. Nowy trening multisportowy może przełączać się między pływaniem, jazdą na rowerze i bieganiem. Sleep Stages wykorzystuje akcelerometr i czujnik tętna, aby śledzić stany snu, w których się znajdujesz, i ustalać ich czas. Zegarek będzie mógł śledzić historię migotania przedsionków po uzyskaniu zgody Agencji ds. Żywności i Leków. Śledzenie leków w aplikacji Zdrowie staje się nieco bardziej szczegółowe i pozwala zaplanować przypomnienia.

iPadOS 16

iPad otrzymuje te same aktualizacje, co iOS 16, a także nową aplikację Pogoda. Współpraca w systemie operacyjnym umożliwia edycję współdzielonych dokumentów i grup kart, uruchamianych z FaceTime, z powiadomieniami o aktualizacjach za pośrednictwem Wiadomości. Rzuciliśmy też okiem na aplikację Freeform, wirtualną wspólną tablicę z narzędziami do rysowania do spotkań grupowych, która pojawi się jeszcze w tym roku. Obsługuje osadzanie dokumentów, filmów i obrazów i będzie dołączany do wszystkich platform. Podobnie jak Ventura, iPadOS otrzymuje nową aktualizację API Metal do gier. Game Center dodaje strumień aktywności, a SharePlay (dostępny jeszcze w tym roku) umożliwi grę grupową. Do tego dochodzi kilka ulepszeń interfejsu i możliwości, aby zapewnić iPadOS-owi więcej możliwości komputera stacjonarnego. Dodaje również tryb spójnego dopasowania kolorów na różnych urządzeniach. Na iPadach opartych na M1 można zwiększyć gęstość pikseli wyświetlacza, aby zmieścić więcej na ekranie i korzystać z pamięci wirtualnej. A iPadOS, podobnie jak Ventura, otrzymuje aplikację Stage Manager, która zapewnia znacznie lepsze wrażenia z przełączania zadań w wielu oknach. Po podłączeniu do zewnętrznego wyświetlacza lepiej wykorzystuje drugi ekran za pośrednictwem tejże aplikacji i sprawia, że ​​korzystanie z dotyku i Apple Pencil na Macu jest nieco bardziej płynne.