Robert Lewandowski na drugim miejscu w rankingu EA Sports

Od premiery FIFY 22 dzielą nas tylko dwa tygodnie, a gracze nie mogą już się doczekać rozpoczęcia zupełnie nowego sezonu piłkarskiego. EA Sports opublikowało właśnie ranking najlepszych piłkarzy, których będziemy mogli dodać do swojej drużyny – srebro zdobył w nim Robert Lewandowski.

Mocna forma Lewandowskiego w Bayernie Monachium została dostrzeżona przez ekspertów EA Sports – otrzymał on wysoką ocenę 92. Polskiego piłkarza wyprzedził jedynie Leo Messi z notą 93. Argentyńczyk jest przypisany w grze do domyślnej pozycji prawego skrzydłowego, co oznacza, że nasz rodak będzie najlepszym napastnikiem w grze. Podium zamyka Cristiano Ronaldo, a poza nim w pierwszej dziesiątce znajdą się także francuski napastnik Mbappé, lewy skrzydłowy Neymar Jr oraz klubowy kolega Lewandowskiego, bramkarz Manuel Neuer.



Znalezienie się na tak wysokim miejscu rankingu EA Sports to dla piłkarzy spore wyróżnienie – w końcu to ich karty będą najbardziej pożądane w trybie FIFA Ultimate Team, w którym gracze budują własne drużyny. Im wyższa ocena, tym cenniejszy dodatek do tworzonego teamu. Poza gwiazdami dzisiejszego futbolu, FIFA 22 umożliwi nam także uzupełnienie własnego składu o Bohaterów FUT: legendarnych piłkarzy z dawnych lat. Wśród nich znajdą się takie sławy, jak Jerzy Dudek, Mario Gomez czy Jürgen Kohler. Premiera gry zaplanowana jest na 27 września.