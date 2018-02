MWC 2018: ultraszybka karta microSD od SanDisk

Jeśli po wczorajszej prezentacji Samsunga Galaxy S9 i S9+ złożyliście zamówienie i teraz zastanawiacie się, w jaki sposób rozszerzyć pamięć swojego nowego smartfona, spójrzcie tutaj. SanDisk właśnie zaprezentował superszybką kartę pamięci microSD z 400 GB pamięci.

Prędkość odczytu rzędu 160 MB/s i prędkość zapisu 90 MB/s to imponujący wynik, jak na kartę pamięci micro SD – producent chwali się, że jest ona szybsza od innych dostępnych na rynku kart SanDiska o ponad 50%. SanDisk Extreme UHS-I microSDXCT to nośnik przeznaczony głównie do urządzeń, które przetwarzają i nagrywają pliki o dużych rozmiarach takie, jak zdjęcia w formacie RAW i filmy w jakości 4K. Ponadto przyspiesza ona otwieranie zapisanych na niej aplikacji dzięki integracji ze standardem odtwarzania APC na poziomie A2. Oprócz tego Extreme UHS-I microSDXCT jest odporna na zamoczenie, zapylenie i uderzenia.

W komplecie z nośnikiem dostaniemy specjalne oprogramowanie RescuePRO Deluxe, za pomocą którego można odzyskać przypadkowo utracone pliki. Oczywiście za taką przyjemność przyjdzie nam sporo zapłacić – karta wyceniona jest na 300 USD (ok. 1 015 PLN).