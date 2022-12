OMNI-HEAT Infinity, czyli złoty standard ciepła na sezon FW22

„Jest idealnie. Teraz zrób to lepiej” – to słowa, które pracownicy Columbia Sportswear często słyszeli od Gert Boyle, legendarnej Tough Mother i głowy rodzinyr Columbia. „Dziś to zdanie to coś więcej niż mantra, to siła napędowa we wszystkim co robimy w firmie, a w szczególności w zespole ds. innowacji” – mówi Haskell Beckam, Innovation VP w Columbia Sportswear.

W 2010 roku, kiedy zespół Columbia Sportswear zaczynał pracę nad nową kolekcją, postanowił najpierw przyjrzeć się produktom, które były wówczas dostępne na rynku. „Zostaliśmy skonfrontowani z czymś, co nazywamy morzem identyczności. Uznaliśmy, że musi być jakiś inny, bardziej skuteczny pomysł na izolację termiczną i wtedy natknęliśmy się na koce survivalowe” – wspomina Haskell Beckam.

Tak narodziła się technologia Omni-Heat, która pomaga regulować temperaturę poprzez odbijanie i zatrzymywanie ciepła produkowanego przez organizm. Jest to możliwe dzięki podszewce mającej „matrycę” z aluminiowych kropek. Kiedy jest zimno, kropki odbijają ciepło ciała, podtrzymując jego temperaturę. Natomiast kiedy organizm jest rozgrzany i zaczyna się pocić, zwiększając wilgotność, kropki, dzięki wysokiemu poziomowi przewodzenia ciepła przez aluminium, rozpraszają jego nadmiar. Jednocześnie podszewka umożliwia cyrkulację powietrza i odprowadzanie wilgoci na zewnątrz. Tym samym działa jak termostat regulujący temperaturę.

Omni-Heat szybko stała się najlepiej sprzedającą się technologią izolacji termicznej na świecie. Ale zgodnie z hasłem „Teraz zrób to lepiej”, trzeba było sprawić, że technologia ta będzie jeszcze bardziej efektywna. Tak właśnie powstała OMNI-HEAT Infinity, która opiera się na „matrycy” ze złotych, większych kropek, aby zapewnić o 40% wyższą izolację termiczną i natychmiastowe poczucie ciepła, przy zachowaniu równie wysokiego poziomu przepuszczalności powietrza i wilgoci.

Technologia Omni-Heat Infinity została wykorzystana w ponad 100 modelach kurtek, butów i akcesoriów z najnowszej kolekcji Columbia Sportswear. Oto przykładowe produkty ze złotym standardem ciepła:

Kurtka puchowa Columbia Bulo Point II Down Jacket sprawi, że minusowe temperatury nie zatrzymają cię w domu. Za komfortowe ciepło odpowiadają tu: naturalny gęsi puch o sprężystości 700 cuin (certyfikat RDS), najnowsza, odbijająca jeszcze więcej ciepła ciała złota podszewka Omni-Heat Infinity oraz hydrofobowa impregnacja materiału spowalniająca namakanie. Kurtka ma wiele przydatnych rozwiązań jak materiałowy ochraniacz podbródka, pod którym schowa się suwak, wewnętrzna kieszonka, odpinany kaptur, regulowany dół i mankiety i oczywiście kieszenie boczne, pozwalające na ogrzanie dłoni. Całość można skompresować do niewielkich rozmiarów i przechować w dołączonym woreczku. Cena: 1 299,99 PLN.

Jeśli szukasz kurtki, która przyda ci się zarówno jako samodzielna warstwa wierzchnia, ale może też stanowić warstwę docieplającą w chłodniejsze dni, kurtka Pebble Peak Down Hooded Jacket może okazać się idealnym rozwiązaniem. W modelu zastosowano ocieplinę z puchu o sprężystości 700 cuin z certyfikatem RDS. Kurtka jest kompatybilna z systemem Interchange, co oznacza, że można ją spiąć z odzieżą wierzchnią, tworząc jeszcze lepszą ochronę przed zimowymi warunkami pogodowymi. Za komfort termiczny odpowiada technologia Omni-Heat Infinity. Kurtka posiada zapinane na zamek kieszenie na dłonie, regulację w dolnej lamówce oraz częściowo elastyczny kaptur. Kurtkę można spakować do jej własnej kieszeni, co sprawi, że możesz mieć ją zawsze ze sobą. Cena: 1 099,99 PLN.

Marquam Peak Fusion Parka to wodoodporna kurtka na naprawdę silne mrozy. Wyposażona w syntetyczną izolację Thermarator i duży „panel” Omni-Heat Infinity pozwoli na zatrzymanie ciepła wewnątrz. Kieszenie na piersi i boczne pozwolą na schowanie niezbędnych drobiazgów. Parka posiada regulowany kaptur ze ściągaczem – w zależności od potrzeby zarówno kaptur jak i sztuczne futro na nim można odpiąć. Kurtka jest dostępna w wersji męskiej. Cena: 1 249,99 PLN.

Labyrinth Loop Hooded Jacket to kurtka dostępna w wersji z kapturem i bez kaptura. Została wyposażona w syntetyczną ocieplinę, która wspomagana przez technologię Omni-Heat Infinity zapewni komfort termiczny w zimnych warunkach. Ma dwie zapinane na zamki kieszenie dla rąk oraz jedną na piersi, elastyczne mankiety oraz regulowany kaptur. Została wykonana z poliestrowych włókien pochodzących z recyklingu, które oprócz izolacji oferują odprowadzanie wilgoci powstającej podczas wędrówek. Dostępna w wersji damskiej i męskiej. Cena: 739,99 PLN dla wersji bez kaptura, 829,99 PLN dla wersji z kapturem.

Slopeside Peak Luxe to damskie obuwie na mroźne dni. Buty zostały wypełnione dużą ilością syntetycznej ociepliny. Podszewka wykonana jest w technologii Omni-Heat Infinity. Dzięki membranie Omni-Tech – oddychającej i wodoodpornej, pozwalają cieszyć się każdą chwilą spędzoną na świeżym powietrzu. Język i kołnierz buta został wykończony stylowym sztucznym futerkiem. Podeszwa z technologią Omni-Grip zapewnia doskonałą przyczepność. Cena: 559,99 PLN.

Columbia Bugaboot Celsius Plus to klasyczne buty męskie przeznaczone na zimną i śnieżną pogodę. Cholewka tego modelu została wykonana z połączenia wodoodpornej skóry i materiału tekstylnego. Dla podwyższenia komfortu buty zostały wyposażone w wyprofilowany tekstylny kołnierz tylny. Obuwie zostało wyposażone w technologię OutDry, która zapewnia doskonałą wodoodporność i oddychalność. Buty są ocieplone syntetyczną ociepliną, która wspomagana jest przez technologię Omni-Heat Infinity. Podeszwa środkowa wykorzystuje technologię TECHLITE+, która zapewnia amortyzację i stabilność, nie tracąc przy tym komfortu. Zewnętrzna podeszwa ADAPT TRAX gwarantuje wyjątkową przyczepność na mokrych i suchych nawierzchniach. Dostępne w wersji damskiej i męskiej w cenie: 779,99 PLN.

Kolekcja FW22 jest dostępna w sklepach stacjonarnych: Columbia w Zakopanem, Alpin Sport, Taternik, Trekker Sport, Buty Jana, Fitanu, Intersport, Polstor oraz online: taternik-sklep.pl, sklep-columbia.pl, 8a.pl, answear.com, modivo.pl, fitanu.com, eobuwie.pl, butyjana.pl, intersport.pl.