RECENZJA: Ultros

Metroidvania autorstwa Hadoque, Ultros, to psychodeliczna podróż, która dostarcza akcji i emocji. Jeśli jednak spodziewasz się kolejnego Hollow Knight czy jeszcze świeżego Prince of Persia: The Lost Crown, obniż swoje oczekiwania w stosunku do niektórych rzeczy i… zwiększ je w przypadku innych. Ultros jest wyjątkowy i przekona cię z kilku innych powodów, ale nie swoim podobieństwem w porównaniu do innych tytułów z gatunku.

Poprzez tętniący życiem, wielokolorowy styl graficzny Ultros zaprasza graczy do wyruszenia w obiecującą podróż, mającą na celu wyeliminowanie przerażającego, tytułowego złoczyńcy, przy okazji podejmując takie tematy jak zdrowie psychiczne, śmierć oraz cykl karmy.

Po rozpoczęciu akcji nie ma systemu wyboru trudności w grze, jednak ta oferuje sprawiedliwą krzywą uczenia się od podstaw i dostosowywania do każdej sytuacji. Już w momencie rozpoczęcia zabawy można zauważyć kilka ważnych rzeczy. Nie jest to metroidvania tak responsywna pod względem poleceń ataku jak wspomniany Hollow Knight i znacznie mniej imponująca graficznie jak Prince of Persia: The Lost Crown. Podejście i rytm walki są inne. Nie skupiamy się tutaj na wyzwaniu zabicia bardzo trudnego bossa (chociaż on tam jest). Chodzi o to, aby cieszyć się podróżą i chwilą.

Akcja gry toczy się w Sarkofagu, psychodelicznym obcym środowisku pełnym kosmicznych form życia. Styl graficzny pozwala zachować świeżość otoczenia i wrogów, co jest częściowo pozytywnym punktem gry. Dlaczego częściowo? W niektórych momentach rozgrywki nie jest jasne, czy rzeczywiście istnieje interakcja w scenerii, czy jest to tylko dekoracja na tle ekranu. Przez pierwszych kilka godzin może to być mylące.

W zależności od tego, jak gracz radzi sobie w walce, różnicując swoje ruchy i umiejętności, dostarczane są mu nagrody w postaci rzadszych zasobów. Czynnik ten promuje eliminowanie przeciwników na różne sposoby, a dzięki nabytym umiejętnościom gra nigdy nie staje się trudna, ale bardziej przyjemna.

Dzięki różnym ciosom można cieszyć się wieloma odmianami kombinacji. Istnieją naładowane i potężniejsze ataki, inne, które są bardziej zwinne i celne, oraz te, których uczysz się w miarę ewolucji bohaterki. System jest prosty i funkcjonalny.

Walka o własne życie w kosmicznej macicy (tak) jest co najmniej napiętą sytuacją. Kontrapunktem dla tych chwil jest spokój roślinności, który naprawdę definiuje doświadczenie Ultros. Opieka nad roślinami w Sarkofagu zapewnia cenne chwile kontemplacji. To potężna metafora życia, w którym momenty walki i przeciwności losu równoważone są chwilami wzrostu i odnowy, a uprawiane rośliny oferują inne interesujące zasoby do ulepszeń. Szczególnie godne uwagi jest podejście Ultrosa do tematów związanych ze zdrowiem psychicznym. Gra nie boi się omawiać ich, w znaczący sposób włączając je do rozgrywki i narracji.

Graczy zachęca się do wyciągania wniosków z każdej śmierci i wykorzystywania tych doświadczeń do rozwoju i doskonalenia

Po spędzeniu godzin w Sarkofagu rozumiesz, że śmierć w Ultros to nie koniec, ale część cyklu karmicznego. Graczy zachęca się do wyciągania wniosków z każdej śmierci i wykorzystywania tych doświadczeń do rozwoju i doskonalenia. Jest to mocne przypomnienie, że porażka jest naturalną częścią życia. Prawidłowo rozumiane Ultros można uznać za podróż do samopoznania i refleksji. Rzuca wyzwanie graczowi, aby stawić czoła swoim lękom, pokonać przeciwności losu i kultywować życie pośród chaosu.

Wreszcie ścieżka dźwiękowa jest dobrze skonstruowana, wciągająca i podobnie jak inne wymienione powyżej systemy, bardzo dobrze pasuje do propozycji gry. Sama w sobie sprawia wrażenie ekosystemu i naprawdę fajnie jest to czuć podczas rozgrywki.

Ultros to gra niezależna, ale czasami współdziała z DualSense. Na przykład, gdy bohater musi coś zjeść, spusty odtwarzają opór owocu z każdym kęsem. Warto wspomnieć, że gra działa w stabilnych 60 fps-ach.

Pomimo problemów wizualnych z interakcjami i drobnych błędów, Ultros wyróżnia się solidnością. Rozgrywka, narracja, sceneria i ścieżka dźwiękowa stanowią idealne połączenie. Jak na metroidvanię jest to jednak dość krótka gra, którą można ukończyć w 8 godzin. Nic jednak nie stoi na przeszkodzi, by próbować w niej nowych ścieżek – w przeciwieństwie do tego prawdziwego, mamy tutaj więcej niż tylko jedno życie.