Sega MegaDrive Mini: Genesis powraca

Ogromna popularność reedycji NES-a i SNES-a oraz wszelkiego rodzaju fanowskie projekty przywracające stare konsole do życia pokazują, jak silną nostalgię mamy do gier z dzieciństwa i młodości. Zauważyła to również Sega, która zaprezentowała właśnie konsolę MegaDrive Mini, czyli miniaturową wersję Sega MegaDrive/Genesis.

Niewiele wiadomo na temat samej reedycji. Sega ujawniła, że konsola pojawi się na rynku jeszcze w tym roku i będzie posiadała szereg preinstalowanych tytułów – niestety, nie wiemy, jakich, ale z dużym prawdopodobieństwem można wymienić gry z serii Sonic the Hedgehog, Phantasy Star oraz nieocenzurowaną wersję pierwszych odsłon Mortal Kombat. Co ciekawe, to nie Sega będzie odpowiedzialna za produkcję konsol: hardware zostanie wyprodukowany przez AtGames, firmę, która ma na swoim koncie dość chłodno przyjętego Sega Genesis Flashback. MegaDrive Mini, jako produkt z oficjalnym błogosławieństwem Segi, może jednak nas pozytywnie zaskoczyć.

To nie jedyny prezent dla fanów na trzydziestą rocznicę Genesisa: wszystko wskazuje na to, że oprócz MegaDrive Mini na rynek trafią także reedycje klasycznych gier Segi przeznaczone na konsolę Nintendo Switch. Co ciekawe, wśród nich mogą znaleźć się nie tylko tytuły z Genesisa, ale także Dreamcasta. Najbardziej znaną grą z tej ostatniej konsoli jest bez wątpienia Shenmue i jego kontynuacja, które w tym roku doczekają się zresztą reedycji przeznaczonej na pecety, PS4 i Xboxa One. Szykuje się sporo okazji do wspomnień!