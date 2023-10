RECENZJA: Cocoon

Gry logiczne mają różne poziomy trudności, które zaspokoją wszystkie gusta i intelekty. Na tajemniczym końcu znajduje się The Witness czy The Talos Principle, gry tak elegancko zaprojektowane, że ​​można wybaczyć im absolutną brutalność niektórych wyzwań. Na drugim końcu znajduje się Monument Valley 2, gra nie mniej pięknie wykonana, ale bliższa spokojnej analizie.

Cocoon stworzył zespół, w skład którego wchodzi główny projektant Limbo i Inside. Ten tytuł zdecydowanie należy do drugiego obozu, w którym wyzwania momentami są wymagające, ale ostatecznie przyjemne. Nie ma w nim także grozy, charakterystycznej dla innych projektów twórcy, choć nadal jest głęboko enigmatyczny. Odmawia używania tekstu lub mowy do wyjaśnień, zamiast tego pozwalając otoczeniu i atmosferze przekazywać wszystkie informacje.

Kontrolujesz małą, bezimienną postać, która przechadza się po szeregu surrealistycznych krajobrazów w poszukiwaniu dziwnych świecących kul, które działają zarówno jako narzędzia do rozwiązywania zagadek, jak i portale do nowych poziomów. Naciśnij i przytrzymaj przycisk interakcji, a zanurzysz się w kuli, pozwalając ci odkrywać świat wewnątrz niej i rozwiązywać jego zagadki. Zamiast tego dotknij przycisku, aby podnieść kulę i przenosić ją w nowe lokacje. Z tej prostej dwuetapowej interakcji Cocoon tworzy niesamowitą głębię i różnorodność wyzwań, które z czasem zaczynają przypominać wielopoziomową Incepcję.

Same środowiska są artystyczną mieszanką robotycznego i organicznego otoczenia. Ułóż element układanki, a zobaczysz, jak metalicznie wyglądające łodygi i liście rosną i rozwijają się w niezwykle estetyczny sposób. Będziesz musiał często to robić, próbując dowiedzieć się, jak aktywować bramy, katapulty, windy, mosty i kolumny gazu, które pomogą ci przenieść się do następnego miejsca.

Wiele łamigłówek polega na zmianie stanu rozwiązań – otwartego w zamknięty, gazowego w stały – które są wyzwalane za pomocą kul o określonym kolorze. Pomimo wymagającego myślenia charakteru niektórych łamigłówek, zdumiewające jest, jak w naturalny sposób przychodzą do głowy rozwiązania. Niezależnie od tego, czy natkniesz się na nie sam, czy po prostu wyeliminujesz wszystkie inne możliwości.

Od czasu do czasu będziesz uwikłany także w walki z bossami, choć podobnie jak w przypadku reszty Cocoon, bardziej przypominają łamigłówki niż tradycyjną bitwę. Polegają na poznaniu wzorców ataków gigantycznych napastników i ich słabych stron, a następnie zrobieniu wszystkiego, co w twojej mocy, aby je wykorzystać.

Cocoon nie jest długą grą i wszystkie jej tajemnice można odkryć w pięć godzin, ale spójność wyzwania, zręczność łamigłówek i urok, z jakim to wszystko jest ułożone, tworzą fascynujące doświadczenie, które na długo pozostanie w pamięci po zobaczeniu finału. Wspaniałe fragmenty scenografii, chwile radości po ukończeniu szczególnie nieprawdopodobnie wyglądającej sekcji oraz ciągłe poczucie odkrywania sprawiają, że jest to gra cudownie satysfakcjonującą od początku do końca.