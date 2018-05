Razer prezentuje gamingowe nowości

Producent sprzętu i akcesoriów dla graczy Razer właśnie zaprezentował szereg premierowych produktów. Znajdzie się wśród nich odświeżona wersja superwydajnego laptopa Razer Blade, obudowa na zewnętrzną kartę graficzną Razer Core X i szereg dodatków, które mogą umilić korzystanie z produktów Razera.

Razer Blade 2018 kontynuuje narzucony przez poprzednika trend maksymalnych osiągów. Laptop ma być wyposażony w zupełnie nowy ekran 144 Hz o przekątnej 15,6 cali i rozdzielczości przynajmniej 1080p (ma być dostępna także wersja 4K). Wewnątrz znajdzie się procesor Intel Core i7 ósmej generacji, 16 GB RAM DDR4, karta graficzna z serii NVIDIA GeForce GTX Max-Q (1060 lub 1070) i dysk SSD o pojemności od 512 GB do 2 TB. Laptop zostanie oczywiście wyposażony w klawiaturę z podświetleniem Razer Chroma, głośniki stereo i wsparcie dla Razer Synapse 3. Urządzenie ma ważyć ponad 2 kg i mieć wymiary 355 x 235 x 16,8 mm – wersja z mocniejszą kartą graficzną będzie nieco większa. Oczywiście za te luksusy trzeba będzie odpowiednio dużo zapłacić: ceny Razera Blade 2018 zaczynać się będą od 1 900 USD (6 970 PLN), a za najmocniejszy wariant zapłacimy 2 900 USD (10 700 PLN).

Oprócz gamingowego laptopa Razer zaprezentował także Razer Core X – obudowę na zewnętrzną kartę graficzną, którą można podłączyć do laptopa. Obudowa wyposażona jest we własny system chłodzenia, a złącze Thunderbolt 3 pozwoli na podłączenie jej do MacBooka. Razer Core X kosztuje 299 USD (1 100 PLN) i jest dostępna w sprzedaży już od dzisiaj. Razer zapowiedział także dwa nowe akcesoria – podstawkę pod laptopa z wsparciem dla technologii Chroma i specjalne etui na laptopa 15,6 cali. Ich ceny i data debiutu na rynku są jeszcze nieznane.