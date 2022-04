RECENZJA: Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition￼

Jednym z absolutnych klasyków gatunku gier jRPG jest Chrono Trigger. Ta epicka opowieść uzupełniona grafikami twórcy Dragon Balla i muzyką skomponowaną przez twórcę ścieżek dźwiękowych serii Final Fantasy, natychmiast podbiła serca graczy. Jej następca, Chrono Cross, spotkał się z gorszym, ale wciąż bardzo dobrym przyjęciem. Teraz, ponad 20 lat po premierze tytułu, Square zdecydowało się na jego odświeżenie i uzupełnienie – czy warto poznać tę historię?

Głównym bohaterem gry jest Serge, nastolatek z niewielkiej wioski. W trakcie zbierania muszelek na plaży, bohater wpada w wir czasoprzestrzenny, który przenosi go do alternatywnej rzeczywistości, mocno różniącej się od jego rodzimego wymiaru. Wydarzenie to stanie się początkiem długiej i niebezpiecznej wyprawy przez obydwa światy. Na szczęście u boku Serge’a staną wierni towarzysze… a właściwie cała ich armia.

Chrono Cross to klasyczny przedstawiciel gatunku jRPG, wrzucający gracza w samo serce rozbudowanego, oryginalnego świata. Fragmenty fabuły kryją się w każdym zakątku mapy, a odkrycie ich wszystkich za pierwszym podejściem wydaje się niemożliwe, bez zajrzenia do przewodnika. Podobnie jest z bohaterami niezależnymi: do drużyny może dołączyć ponad 40 postaci, których rekrutacja bywa skomplikowanym procesem. Każda z nich ma swoją unikatową osobowość i rozbudowane dialogi, dlatego warto mieć oczy i uszy otwarte.

Remake gry jest wierny oryginałowi. Fabuła i główne mechaniki rozgrywki pozostały takie same, dodane zostały natomiast dodatkowe funkcje, które mają uprzyjemnić zabawę nowicjuszom gatunku wschodnich „erpegów” – mechanizmy upraszczające walkę, a nawet umożliwiające jej całkowite pominięcie. Nie polecamy tej ostatniej: system starć w Chrono Cross jest wymagający, ale łatwy do opanowania i niezwykle satysfakcjonujący, a przy tym pozbawiony nużącego „grindu”.

Oczy cieszy odświeżona oprawa graficzna, z wyostrzonymi czcionkami, ładniejszymi modelami postaci i bardziej szczegółowymi animacjami. Puryści mogą w dowolnym momencie przełączyć się na klasyczną, rozpikselowaną (ale jakże uroczą) grafikę. Bez zmian pozostał natomiast genialny soundtrack, jedno z najlepszych dzieł Yasunori Mitsudy.

The Radical Dreamers Edition zawiera jeszcze jeden istotny dodatek: tytułową Radical Dreamers, powieść wizualną, która stanowi swoiste preludium do wydarzeń z głównej gry, łącząc je z historią opowiedzianą w Chrono Trigger. Dotychczas miała ona status zaginionego medium, dostępnego jedynie na japońskim rynku i to w bardzo ograniczonym nakładzie – najnowsze wydanie po raz pierwszy umożliwia zagranie w nią osobom z innych części świata.

Dla miłośników serii remake Chrono Cross to pozycja obowiązkowa. Paradoksalnie gra powinna także spodobać się osobom, które do tej pory nie gustowały w tytułach jRPG. Dzięki przyjaznym dla nowicjuszy mechanikom rozgrywki, może ona stanowić najlepszą furtkę dla nowych fanów gatunku.