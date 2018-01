CES 2018: Philips Hue z dynamiczną zmianą oświetlenia

Philips Hue nie chce być tylko sterowanym przez użytkownika inteligentnym systemem oświetlenia. Jego funkcjonalność rozszerzy aplikacja Hue Sync, która ma w czasie rzeczywistym obserwować zawartość ekranu użytkownika i dostosowywać do niej kolor oświetlenia.

Początkowo funkcja ta miała dotyczyć jedynie gier wideo – Philips niedawno ogłosił rozpoczęcie współpracy z systemem oświetlenia Razer Chroma – ale podczas prezentacji na targach CES 2018 okazało się, że zmiany sięgają znacznie dalej. Nowa aplikacja Hue Sync dostępna będzie na Windows 10 i macOS High Sierra. Jej zadaniem będzie monitorowanie koloru zawartości, jaka akurat znajduje się na twoim ekranie, i dopasowanie do niej koloru podświetlenia żarówek Hue Bulb. Aplikacja może również połączyć się z odtwarzaczem muzyki i zsynchronizować efekty świetlne z dźwiękowymi – użytkownik może wybrać, jak intensywne mają być zmiany oświetlenia.

Philips zapowiedział również wprowadzenie do swojej oferty żarówek i oprawek przeznaczonych do zamontowania poza domem. Wśród nowych rozwiązań mają znaleźć się światła o charakterze dekoracyjnym oraz lampy przeznaczone do pracy z kamerami bezpieczeństwa. Nowości od Philipsa zobaczymy w drugiej połowie 2018 roku.