RD160 – stylowy i nowoczesny przetwornik cyfrowo-analogowy w ofercie HiFi Rose

HiFi Rose, renomowany producent nowoczesnych urządzeń audio i audio-wideo, zaprezentował wysokiej klasy przetwornik cyfrowo-analogowy RD160. Jest to jednocześnie pierwsze tego typu urządzenie w portfolio tej południowokoreańskiej firmy. Model RD160 zaprojektowano z myślą o najbardziej wymagających melomanach. Zapewnia on maksymalną szczegółowość przetwarzania dźwięku i wysoką jakość odsłuchu w systemie stereo. Dostępność nowego DAC-a u naszych partnerów handlowych przewidziana jest na listopad br.

Model RD160 charakteryzuje się minimalistycznym, oryginalnym designem, a przy tym wykorzystuje wiele nowoczesnych rozwiązań technicznych, które pozwalają uzyskać krystalicznie czyste brzmienie i wyjątkową precyzję przetwarzania sygnału.

Jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych nowego przetwornika firmy HiFi Rose jest autorski moduł DPC (Digital Processing Core). Jest on odpowiedzialny za synchronizację sygnałów cyfrowych z precyzyjnym zegarem OCXO (Oven Controlled Crystal Oscillator) i dopasowanie ich do sygnałów w standardzie I2S. Rozwiązanie to pozwala wyeliminować niepożądane zakłócenia i zniekształcenia, zapewniając wysokiej jakości dźwięk.

Innowacyjna architektura Rose CIM (Completely Isolated & Moduled) w modelu RD160 bazuje na podwójnym układzie, w którym moduł AK4191EQ obsługuje etapy filtrowania cyfrowego i początkowe etapy konwersji typu sigma-delta, a moduł AK4499EX wykonuje konwersję cyfrowo-analogową. Obydwa moduły współpracują tak, aby skutecznie izolować cyfrowe i analogowe obwody. Dzięki takiej separacji możliwe jest osiągnięcie wyjątkowo wysokiej wartości stosunku sygnału do szumu, co przekłada się na czyste i klarowne brzmienie.

Rose RD160 ma w pełni zbalansowane moduły przetwarzania cyfrowo-analogowego. Do każdego kanału audio przypisany jest DAC AK4191EQ, co minimalizuje zakłócenia międzykanałowe. Symetryczna konstrukcja analogowego stopnia wyjściowego pozwala uzyskać wyjątkowo szeroki zakres dynamiki i klarowną stereofonię. Dzięki temu precyzyjnie odtwarzane są nawet najdrobniejsze dźwiękowe detale.

W stopniu analogowym przetwornika zastosowano filtr Rose NRA (Noise Reduction Analog), który zapewnia płaską charakterystykę częstotliwościową praktycznie w całym zakresie przetwarzania, nawet dla bardzo niskich tonów, co jest szczególnie trudne do osiągnięcia w konwencjonalnych przetwornikach cyfrowo-analogowych. Dzięki temu model RD160 wiernie odzwierciedla oryginalny sygnał – od głębokich basów po najwyższe częstotliwości, oddające atmosferę sceny dźwiękowej.

Urządzenie wyposażone jest w trzy referencyjne zasilacze liniowe, które opracowano z myślą o maksymalnej redukcji szumów. Zasilają one cyfrowe wejścia oraz analogowe wyjścia dla obydwu kanałów stereo. Rozwiązanie to pozwoliło zminimalizować przesłuchy i zakłócenia między poszczególnymi sekcjami urządzenia. Taki system zasilania gwarantuje stabilność, ale także ma wpływ na dynamikę i szczegółowość przetwarzanego dźwięku, co przekłada się na szerszą i bardziej precyzyjną scenę dźwiękową.

Model RD160 firmy HiFi Rose to przetwornik cyfrowo-analogowy, który ustanawia nowe standardy jakości dźwięku w swojej kategorii. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań technicznych, wysokiej klasy modułom przetwarzania C/A oraz innowacyjnemu układowi zasilania, urządzenie firmy HiFi Rose zapewnia bezkompromisową jakość dźwięku, spełniającą oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.