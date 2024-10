Jesienne porządki mogą być zdecydowanie łatwiejsze, dzięki nowoczesnym technologiom

Jesień to czas, kiedy coraz więcej chwil spędzamy w domu. Kiedy ogrzewanie zaczyna działać na pełnych obrotach, a okna są rzadziej otwierane, kurz i roztocza mogą szybciej gromadzić się w naszych mieszkaniach. To właśnie dlatego dbanie o czystość staje się szczególnie ważne.

Regularne odkurzanie pomaga nie tylko utrzymać porządek, lecz poprawia też jakość powietrza w pomieszczeniach, co może pozytywnie wpływać na nasze zdrowie i komfort. Tradycyjne sprzątanie często wymaga jednak sporo pracy, od ciągłego odkurzania, zamiatania i mycia podłóg po radzenie sobie z trudno dostępnymi miejscami, w których gromadzi się kurz i brud. Ponadto te zadania mogą być fizycznie wymagające i czasochłonne, co utrudnia utrzymanie nieskazitelnego domu. Dzięki nowoczesnym urządzeniom codzienne sprzątanie może być znacznie łatwiejsze. W tym artykule podpowiemy, jak innowacyjne rozwiązania mogą ci w tym pomóc.

Jak często należy odkurzać jesienią?

Każdy dom wymaga innego podejścia. Panele, płytki czy podłogi drewniane będą miały inne wymagania niż przestrzeń wypełniona dywanami. Sama częstotliwość odkurzania zależy też od indywidualnych potrzeb domowników. Jednak, gdy zanieczyszczenia „wchodzą” do domu wraz z jesiennymi spacerami warto rozważyć częstsze sprzątanie. Zwłaszcza jeżeli w domu są zwierzęta lub dzieci, które często przebywają w miejscach intensywnie użytkowanych, takich jak salon.

Zwiększona częstotliwość sprzątania może być jednak dość uciążliwa. Z pomocą przychodzą nam nowoczesne roboty sprzątające. Dwa zaawansowane modele odkurzaczy automatycznych – Roborock S8 MaxV Ultra i Qrevo MaxV – zapewniają skuteczność sprzątania bez kompromisów.

Jak dbać o różne powierzchnie?

Roborock S8 MaxV Ultra to urządzenie idealne dla entuzjastów technologii, którzy poszukują najbardziej zaawansowanego rozwiązania do sprzątania. Robot został wyposażony w szczotkę boczną FlexiArm Design oraz system mopowania Extra Edge Spinning Mop, które gwarantują łatwe dotarcie do trudno dostępnych miejsc, takich jak narożniki lub niskie przestrzenie pod meblami, gdzie często gromadzi się kurz i brud. System Carpet Boost+ wykorzystuje ultradźwięki do wykrywania dywanów, automatycznie podnosi mop, aby uniknąć kontaktu, i zwiększa moc ssania nawet do 10 000 Pa, aby zapewnić dokładne czyszczenie za pomocą szczotki DuoRoller Riser. Dodatkowe funkcje, takie jak asystent głosowy „Hello Rocky” i technologia Reactive AI 2.0, która rozpoznaje przeszkody, sprawiają, że S8 MaxV Ultra jest nie tylko skuteczny, ale również łatwy w obsłudze.

Roborock Qrevo MaxV to natomiast automatyczny odkurzacz premium, który łączy zaawansowaną technologię z nowoczesnym designem. Urządzenie oferuje 7,000 Pa mocy ssania i system mopowania krawędzi FlexiArm Design, co czyni go doskonałym wyborem zarówno do twardych podłóg, jak i dywanów. Technologia Reactive AI rozpoznaje rodzaj podłoża, optymalizując proces sprzątania. Ponadto oparty na sztucznej inteligencji tryb automatyczny SmartPlan firmy Roborock pozwala robotowi samodzielnie dostosowywać swoje działania w zależności od stopnia zabrudzenia podłóg. A dzięki wbudowanemu asystentowi głosowemu „Hello Rocky” i kamerze RGB, która umożliwia monitorowanie zwierząt domowych za pośrednictwem aplikacji, Qrevo MaxV zapewnia pełną kontrolę nad sprzątaniem.

Automatyzacja sprzątania – oszczędzaj czas dzięki inteligentnym odkurzaczom

Nowoczesne roboty sprzątające, takie jak S8 MaxV Ultra i Qrevo MaxV, eliminują konieczność ręcznego opróżniania pojemników na kurz czy uzupełniania wody. Dzięki stacjom dokującym, które automatycznie wykonują te czynności, sprzątanie staje się niemal bezobsługowe. 8-w-1 RockDock Ultra dodatkowo zwiększa tę wygodę, oferując kompleksowy zakres funkcji, w tym mycie mopa gorącą wodą o temperaturze 60℃, automatyczny dozownik detergentu, inteligentne wykrywanie brudu do ponownego mycia i ponownego mopowania oraz podgrzewane powietrze o temperaturze 60℃ do suszenia mopa i podstawy dokującej. Ponadto dok obsługuje samoczynne opróżnianie pojemnika na kurz, samoczynne napełnianie zbiornika robota, samoczynne czyszczenie podstawy dokującej, szybkie ładowanie akumulatora i ładowanie poza godzinami szczytu.

Regularne sprzątanie nie tylko poprawia estetykę domu, lecz może także pozytywnie wpływać na zdrowie, eliminując alergeny i poprawiając jakość powietrza. Jesienne porządki z pomocą nowoczesnych technologii są świetną okazją, by wprowadzić ten nawyk do codziennej rutyny i cieszyć się czystą, przytulną przestrzenią nie tylko przez całą jesień, lecz także cały rok.