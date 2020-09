Razer prezentuje… gumę do żucia dla graczy

Okazuje się, że wszystko może być gamingowym gadżetem, także guma do żucia. Do sprzedaży trafiła właśnie Respawn by 5 Gum od Razera. Ma ona pomagać w utrzymaniu koncentracji podczas długich sesji gry.

Jak wynika z oficjalnych materiałów Razera, Respawn wcale nie jest zwykłą gumą do żucia, a owocem rozbudowanych badań uwzględniających codzienne zwyczaje żywieniowe każualowych i profesjonalnych graczy. Zawiera ona ekstrakt z zielonej herbaty – łagodne źródło kofeiny – oraz witaminy z grupy B. Według producenta, żucie gumy w trakcie gry ma pomóc utrzymać koncentrację i poprawić czas reakcji, ale na tyle łagodnie, by po zakończeniu rozgrywki gracz nie miał problemów ze zrelaksowaniem się i zaśnięciem.



Respawn by 5 Gum jest dostępna w trzech smakach: chłodnej mięty, tropikalnym oraz arbuza i granatu. Paski gumy są czarne, ale Razer obiecuje, że nie będą one barwiły jamy ustnej. Jedna paczka zawierająca 15 listków kosztuje 3 USD (ok. 11 PLN), a dziesięciopak gumy – 28 USD (ok. 105 PLN). Co ciekawe, to nie pierwszy produkt spożywczy sygnowany przez Razera – rok temu producent wypuścił na rynek koncentrat napoju energetycznego.