Październik w HBO GO – nowe filmy i seriale

Październik w HBO GO to gorąca porcja nowych seriali oraz filmów. Wśród nowości serialowych miesiąca znajduje się między innymi miniserial HBO i SKY Katarzyna Wielka z Helen Mirren w tytułowej roli. To historia osadzona w burzliwej politycznie i obyczajowo Rosji XVIII wieku, kiedy to przez niemal pół wieku niepodzielną władzę nad imperium sprawowała caryca Katarzyna. Kolejną wyczekiwaną premierą jest serial HBO Watchmen, czyli opowieść o świecie, w którym superbohaterowie zostają wyjęci spod prawa z powodu swoich brutalnych metod działania. Jest to inspirowany kultową powieścią graficzną serial Damona Lindelofa, w którym występują Regina King, Jeremy Irons czy Don Johnson. Pod koniec miesiąca HBO pokaże kolejny własny serial – Pani Fletcher, produkcję na podstawie powieści Toma Perrotty z Kathryn Hahn w roli samotnej kobiety w średnim wieku, która po wyjeździe syna na studia zaczyna odkrywać swoją seksualność. Nowością nadchodzącego miesiąca będzie również Szukając Alaski – serial oparty na powieści Johna Greena o tym samym tytule, czyli historia nastoletniego Milesa i grupy jego przyjaciół, którzy po niespodziewanej tragedii próbują zrozumieć, dlaczego sprawy potoczyły się w taki, a nie inny sposób.

W październiku z nowymi sezonami powrócą do HBO GO takie seriale jak: All American – historia inspirowana życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera, Wampiry: Dziedzictwo – serial o obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami nastoletnich uczniach ze szkoły Salvatore, będący kontynuacją hitowych Pamiętników wampirów i The Originals, jak również Castle Rock, czyli antologia sagi mroku i światła, która zabiera widzów w podróż do mrożącego krew w żyłach świata stworzonego przez autora bestsellerów Stephena Kinga. Wśród powracających tytułów znajdą się także serial komediowy HBO Dolina Krzemowa– opowiadający o mieszkańcach kalifornijskiej Doliny Krzemowej, bystrych specjalistach od nowych technologii, Sekretne życie par z Bruną Lombardi w roli seksuolożki prowadzącej terapię par czy Strażniczki Kadabry – serial opowiadający o grupie dobrych czarownic, których rolą jest ochrona ludzkości przed nadprzyrodzonymi stworzeniami.

W serwisie nie zabraknie też nowości filmowych. Swoje premiery w HBO GO będą mieć m.in.: Władca Paryża – film w reżyserii laureata Cezara Jean-François Richeta, o złodzieju i awanturniku, który zawiera układ z paryską policją i ma zająć się oczyszczaniem ulic z kryminalistów, Escape room – przerażająca, nominowana do Saturna, historia sześciorga uwięzionych w escape roomie nieznajomych, którzy muszą zacząć ze sobą współpracować, aby przetrwać, czy Spider-Man Uniwersum – animowana pełnometrażowa produkcja o niepozornym chłopaku z Nowego Jorku, który odkrywa nagle, że jest Spider-Manem.

Dla miłośników dokumentów do HBO GO dodane zostaną film dokumentalny HBO Statua wolności: Matka wygnańców, w którym twórcy – wyróżnieni nagrodą Emmy Fenton Bailey oraz Randy Barbato – w ciekawy sposób prezentują historię i znaczenie ikonicznej Statuy Wolności, czy Rozdzieleni: Dramat na granicy – dokument HBO opowiadający o dramacie, jaki codziennie rozgrywa się na amerykańsko-meksykańskiej granicy.

Z każdym miesiącem kolekcja HBO GO powiększa się o nowe tytuły. Aktualnie w ofercie znajduje się ponad 800 filmów i blisko 300 seriali.

Więcej o wybranych pozycjach z oferty HBO GO w październiku:

Nowe seriale:

Katarzyna Wielka (Catherine The Great) – nowy serial HBO i SKY, historia osadzona została w burzliwej politycznie i obyczajowo Rosji XVIII wieku, kiedy to przez niemal pół wieku niepodzielną władzę nad imperium sprawowała caryca Katarzyna. W roli głównej Helen Mirren – premiera: 3 października, cały sezon

All American II – drugi sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera. W nowym sezonie Spencer, teraz już mistrz stanu w footballu amerykańskim, staje przed trudnym wyborem – premiera: 8 października, po godzinie 9.00

– drugi sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera. W nowym sezonie Spencer, teraz już mistrz stanu w footballu amerykańskim, staje przed trudnym wyborem – premiera: 8 października, po godzinie 9.00 Wampiry: Dziedzictwo (Legacies II) – drugi sezon serialu o obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami nastoletnich uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja hitowych Pamiętników wampirów oraz The Originals – premiera: 11 października, po godzinie 9.00

(Legacies II) – drugi sezon serialu o obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami nastoletnich uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja hitowych Pamiętników wampirów oraz The Originals – premiera: 11 października, po godzinie 9.00 Sekretne życie par II (The Secret Life of Couples II) – drugi sezon serialu, w którym Bruna Lombardi występuje w roli seksuolożki prowadzącej terapię par – premiera: 14 października

(The Secret Life of Couples II) – drugi sezon serialu, w którym Bruna Lombardi występuje w roli seksuolożki prowadzącej terapię par – premiera: 14 października Strażniczki Kadabry III (Spellkeepers III) – trzeci sezon serialu opowiadającego o grupie dobrych czarownic, których rolą jest ochrona ludzkości przed nadprzyrodzonymi stworzeniami – premiera: 18 października, cały sezon

(Spellkeepers III) – trzeci sezon serialu opowiadającego o grupie dobrych czarownic, których rolą jest ochrona ludzkości przed nadprzyrodzonymi stworzeniami – premiera: 18 października, cały sezon Szukając Alaski (Looking for Alaska) – ośmioodcinkowy serial oparty na powieści Johna Greena o tym samym tytule. Historia nastoletniego Milesa i grupy jego przyjaciół – premiera: 19 października, po godzinie 12:00, cały sezon

(Looking for Alaska) – ośmioodcinkowy serial oparty na powieści Johna Greena o tym samym tytule. Historia nastoletniego Milesa i grupy jego przyjaciół – premiera: 19 października, po godzinie 12:00, cały sezon Watchmen – nowy serial HBO opowiadający o świecie, w którym superbohaterowie zostają wyjęci spod prawa z powodu swoich brutalnych metod działania. Inspirowany kultową powieścią graficzną serial Damona Lindelofa. Występują m.in.: Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson – premiera: 21 października

Castle Rock II – drugi sezon antologii będącej epicką sagą mroku i światła, która zabiera widzów w podróż do mrożącego krew w żyłach świata stworzonego przez autora bestsellerów Stephena Kinga – premiera: 24 października dodane zostaną odcinki 1-3, kolejne co tydzień; po godzinie 9.00

– drugi sezon antologii będącej epicką sagą mroku i światła, która zabiera widzów w podróż do mrożącego krew w żyłach świata stworzonego przez autora bestsellerów Stephena Kinga – premiera: 24 października dodane zostaną odcinki 1-3, kolejne co tydzień; po godzinie 9.00 Pani Fletcher (Mrs. Fletcher) – serial HBO na podstawie powieści Toma Perrotty o samotnej kobiecie w średnim wieku, która po wyjeździe syna na studia zaczyna odkrywać swoją seksualność. Kathryn Hahn w roli głównej – premiera: 28 października

(Mrs. Fletcher) – serial HBO na podstawie powieści Toma Perrotty o samotnej kobiecie w średnim wieku, która po wyjeździe syna na studia zaczyna odkrywać swoją seksualność. Kathryn Hahn w roli głównej – premiera: 28 października Dolina Krzemowa VI (Silicon Valley VI) – szósty sezon serialu komediowego HBO, opowiadającego o mieszkańcach kalifornijskiej Doliny Krzemowej – bystrych specjalistach od nowych technologii – premiera: 28 października

Nowe odcinki seriali:

Pico da Neblina – serial produkcji HBO Latin America; kiedy w Brazylii zalegalizowana zostaje marihuana, młody chłopak postanawia porzucić dotychczasowe życie dilera i zająć się jej legalną sprzedażą – odcinek finałowy: 7 października

– serial produkcji HBO Latin America; kiedy w Brazylii zalegalizowana zostaje marihuana, młody chłopak postanawia porzucić dotychczasowe życie dilera i zająć się jej legalną sprzedażą – odcinek finałowy: 7 października Nasi chłopcy (Our Boys) – oparty na faktach, dziesięcioodcinkowy serial obyczajowy HBO przedstawiający wydarzenia, które doprowadziły do wybuchu konfliktu w Strefie Gazy – odcinek finałowy: 8 października

(Our Boys) – oparty na faktach, dziesięcioodcinkowy serial obyczajowy HBO przedstawiający wydarzenia, które doprowadziły do wybuchu konfliktu w Strefie Gazy – odcinek finałowy: 8 października Sukcesja II (Succession II) – drugi sezon serialu HBO o władzy, polityce, pieniądzach i walce o wpływy. Produkcja przedstawia historię amerykańskiej rodziny kontrolującej Waystar Royco, jedną z największych korporacji mediowych na świecie – odcinek finałowy: 14 października

(Succession II) – drugi sezon serialu HBO o władzy, polityce, pieniądzach i walce o wpływy. Produkcja przedstawia historię amerykańskiej rodziny kontrolującej Waystar Royco, jedną z największych korporacji mediowych na świecie – odcinek finałowy: 14 października Prawi Gemstonowie (The Righteous Gemstones) – nowy serial komediowy HBO opowiadający historię światowej sławy rodziny teleewangelistów o długiej tradycji dewiacji i niepohamowanej chciwości – wszystko oczywiście w imię wyższych wartości. Danny McBride, John Goodman, Edi Patterson i Adam Devine w rolach głównych – odcinek finałowy: 14 października

(The Righteous Gemstones) – nowy serial komediowy HBO opowiadający historię światowej sławy rodziny teleewangelistów o długiej tradycji dewiacji i niepohamowanej chciwości – wszystko oczywiście w imię wyższych wartości. Danny McBride, John Goodman, Edi Patterson i Adam Devine w rolach głównych – odcinek finałowy: 14 października Gracze V (Ballers V) – piąty sezon nakręconego z rozmachem serialu HBO, opowiadającego o ekscytującym życiu byłych i obecnych gwiazd futbolu amerykańskiego – odcinek finałowy: 14 października

(Ballers V) – piąty sezon nakręconego z rozmachem serialu HBO, opowiadającego o ekscytującym życiu byłych i obecnych gwiazd futbolu amerykańskiego – odcinek finałowy: 14 października Kroniki Times Square III (The Deuce III) – trzeci, finałowy sezon serialu HBO z Jamesem Franco oraz Maggie Gyllenhaal o początkach i rozkwicie wartej wiele miliardów dolarów branży pornograficznej, a także jej wpływu na amerykańską kulturę. Produkcja stworzona przez George’a Pelecanosa i Davida Simona – odcinek finałowy: 29 października

(The Deuce III) – trzeci, finałowy sezon serialu HBO z Jamesem Franco oraz Maggie Gyllenhaal o początkach i rozkwicie wartej wiele miliardów dolarów branży pornograficznej, a także jej wpływu na amerykańską kulturę. Produkcja stworzona przez George’a Pelecanosa i Davida Simona – odcinek finałowy: 29 października The Affair V – piąty, finałowy sezon serialu opowiadającego o konsekwencjach romansu żonatego pisarza z zamężną kelnerką

– piąty, finałowy sezon serialu opowiadającego o konsekwencjach romansu żonatego pisarza z zamężną kelnerką Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VI (Last Week Tonight with John Oliver VI) –szósty sezon pełnego ironii i sarkazmu show, którego gospodarzem jest John Oliver – nowe odcinki dodawane będą po godzinie 20:00

(Last Week Tonight with John Oliver VI) –szósty sezon pełnego ironii i sarkazmu show, którego gospodarzem jest John Oliver – nowe odcinki dodawane będą po godzinie 20:00 Pokój 104 III (Room 104 III) – trzeci sezon antologii produkcji HBO, będącej oryginalną opowieścią o typowym amerykańskim pokoju hotelowym i jego zmieniających się co noc gościach

(Room 104 III) – trzeci sezon antologii produkcji HBO, będącej oryginalną opowieścią o typowym amerykańskim pokoju hotelowym i jego zmieniających się co noc gościach Młody Sheldon III (Young Sheldon III) – trzeci sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowego serialu Teoria wielkiego podrywu

Nowości filmowe:

Władca Paryża (The Emperor of Paris) – złodziej i awanturnik zawiera układ z paryską policją na mocy, którego ma zająć się oczyszczaniem ulic z kryminalistów – premiera: 6 października

(The Emperor of Paris) – złodziej i awanturnik zawiera układ z paryską policją na mocy, którego ma zająć się oczyszczaniem ulic z kryminalistów – premiera: 6 października Escape room – sześcioro uwięzionych w escape roomie nieznajomych musi zacząć współpracować, aby przetrwać. Produkcja nominowana do nagrody Saturna – premiera: 13 października

– sześcioro uwięzionych w escape roomie nieznajomych musi zacząć współpracować, aby przetrwać. Produkcja nominowana do nagrody Saturna – premiera: 13 października Spider-Man Uniwersum (Spider-Man: Into the Spider-Verse) – chłopak z Nowego Jorku odkrywa nagle, że jest Spider-Manem. Deszcz nagród – w tym Oscar dla najlepszego długometrażowego filmu animowanego – premiera: 20 października

(Spider-Man: Into the Spider-Verse) – chłopak z Nowego Jorku odkrywa nagle, że jest Spider-Manem. Deszcz nagród – w tym Oscar dla najlepszego długometrażowego filmu animowanego – premiera: 20 października Meg (The Meg) – Jason Statham jako człowiek, który musi stawić czoła ogromnemu, prehistorycznemu morskiemu potworowi – premiera: 27 października

– Jason Statham jako człowiek, który musi stawić czoła ogromnemu, prehistorycznemu morskiemu potworowi – premiera: 27 października Gdyby ulica Beale umiała mówić (If Beale Street Could Talk) – ukochany młodej Afroamerykanki trafia do więzienia za czyn, którego nie popełnił. Deszcz nagród – w tym nominacje do Oscara w kategorii “najlepszy scenariusz adaptowany” – premiera: 27 października

Filmy dokumentalne:

Statua wolności: Matka wygnańców (Liberty: Mother of Exiles) – dokument HBO w ciekawy sposób prezentujący historię i znaczenie ikonicznej Statuy Wolności. Film zrealizowany przez zdobywców nagrody Emmy, twórców Vogue: Spojrzenie redaktorów – Fentona Baileya oraz Randy’ego Barbato – premiera: 25 października

(Liberty: Mother of Exiles) – dokument HBO w ciekawy sposób prezentujący historię i znaczenie ikonicznej Statuy Wolności. Film zrealizowany przez zdobywców nagrody Emmy, twórców Vogue: Spojrzenie redaktorów – Fentona Baileya oraz Randy’ego Barbato – premiera: 25 października Rozdzieleni: Dramat na granicy (Torn Apart: Separated at the Border) – film dokumentalny HBO opowiadający o dramacie, jaki codziennie rozgrywa się na amerykańsko-meksykańskiej granicy – premiera: 31 października

Październikowe nowości w HBO GO [dzień po dniu]:

1 października

Co lepsze momenty, odc. 1-6 (cały sezon)

Nasi chłopcy, odc. 9

Kroniki Times Square III, odc. 4

Punkt zapalny

Maria łaski pełna

2 października

Gorączka lodu

Kraina Lodu. Przygoda Olafa

Niebieski parasol

Noc i Dzień

Odbijany

Ptasie sprawki

Toy Story: Horror

Toy Story: Prehistoria

3 października

Katarzyna Wielka, odc. 1-4 (cały sezon)

Czego pragną mężczyźni

Gra Geriego

Niemowlę kontratakuje

Szklana pułapka

La luna

Lawa

Nie przeszkadzać

Nowy samochód Mike’a

Człowiek-Orkiestra

Zaburzenie częściowe

Presto

Marzenia Reda

Pierwsza randka Riley

Super drużyna Sanjaya

Andre i Wally

4 października

Młody Sheldon III, odc. 2

Armageddon

Nie ignoruj mnie

Filmy i gwiazdy, odc. 560

5 października

Pokój 104 III, odc. 4

Szczęśliwy Lazzaro

Stan i Ollie

Zoolander

Król Lew (1994)

6 października

Władca Paryża

Pod ciemnymi gwiazdami

Konsekwencje

7 października

The Affair V, odc. 7

Gracze V, odc. 7

Prawi Gemstonowie, odc. 8

Sukcesja II, odc. 9

Pico da Neblina, odc. 10

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VI, odc. 25

Czarny deszcz

Opatrunek

Na planie

8 października

All American II, odc. 1

Kroniki Times Square III, odc. 5

Nasi chłopcy, odc. 10

9 października

Urok

10 października

Dzień dobry TV

11 października

Wampiry: Dziedzictwo II, odc. 1

Młody Sheldon III, odc. 3

Strzelec

Filmy i gwiazdy, odc. 561

12 października

Pokój 104 III, odc. 5

Ona

Mapplethorpe

Parkland (2013)

Horton słyszy Ktosia

13 października

Escape room

Tłumacz

Czasem, zawsze, nigdy

14 października

Sekretne życie par II, odc. 1

Gracze V, odc. 8

The Affair V, odc. 8

Prawi Gemstonowie, odc. 9

Sukcesja II, odc. 10

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VI, odc. 26

Bez alternatywy

Podejrzani

Na planie

15 października

All American II, odc. 2

Kroniki Times Square III, odc. 6

16 października

Jakiś czas później

18 października

Wampiry: Dziedzictwo II, odc. 2

Młody Sheldon III, odc. 4

Strażniczki Kadabry III, odc. 1-50 (cały sezon)

Agenci

Filmy i gwiazdy, odc. 562

19 października

Szukając Alaski, odc. 1-8 (cały sezon)

Pokój 104 III, odc. 6

Biegacz

Strażnicy

Frankenweenie

20 października

Spider-Man Uniwersum

Nagle, niespodziewanie

Ekspedientki

21 października

Watchmen, odc. 1

Sekretne życie par II, odc. 2

The Affair V, odc. 9

Celeste

Sprawa honoru. Córka generała

Na planie

22 października

All American II, odc. 3

Kroniki Times Square III, odc. 7

23 października

Podniebny azyl

24 października

Castle Rock II, odc. 1-3

Latający biznes

25 października

Wampiry: Dziedzictwo II, odc. 3

Młody Sheldon III, odc. 5

Annabelle

Szkoła jazdy dla Saudyjek

Statua wolności: Matka wygnańców

Filmy i gwiazdy, odc. 563

26 października

Pokój 104 III, odc. 7

My, zwierzęta

Mała Stopa

27 października

Meg

Gdyby ulica Beale umiała mówić

Uwięzieni

28 października

Pani Fletcher, odc. 1

Dolina Krzemowa VI, odc. 1

Watchmen, odc. 2

Sekretne życie par II, odc. 3

The Affair V, odc. 10

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VI, odc. 27

Pewnego razu na Dzikim Zachodzie

Na planie

29 października

All American II, odc. 4

Kroniki Times Square III, odc. 8

30 października

Wielcy malutcy

31 października

Castle Rock II, odc. 4

Rozdzieleni: Dramat na granicy