Rammstein prezentuje singiel „Zick Zack”￼

Nowy utwór formacji Rammstein jest już dostępny w serwisach cyfrowych. Do sieci trafił także oficjalny teledysk zrealizowany w Polsce. Natomiast już w przyszłym tygodniu w sklepach pojawi się fizyczne wydanie singla. Wersja CD wzbogacona będzie o wyjątkowy magazyn. Pismo zadowoli szczególnie tych, którzy na hasło „fotostory” odczuwają przyjemną falę nostalgii.

Popularni artyści powinni nieustannie zaskakiwać słuchaczy: dobrymi pomysłami, mocnymi i często nieoczekiwanymi treściami, jak również świetnymi piosenkami. Ta sztuka udaje się grupie Rammstein od lat.

Na początku kwietnia zaczęła krążyć plotka, że zespół z Berlina zainwestował w klinikę piękna pod nazwą Zick Zack. W mediach zawrzało.

Fani Rammsteina z całego świata zaczęli dzwonić na infolinię Zick Zack, by umówić wizytę, dowiedzieć się więcej o klinice lub po prostu porozmawiać z grupą ekspertów.

Tekst i klip do singla „Zick Zack” poruszają temat kompulsywnej tendencji niektórych jednostek do samooptymalizacji. Nierzadko wiąże się to z bardzo radykalnymi zmianami w wyglądzie i intensywnym użyciem skalpela.

Cyfrowa premiera singla i klipu odbyła się 7 kwietnia.

Do fizycznego wydania singla, Rammstein dołącza (stylizowane na popularne w latach 90. magazyny dla młodzieży) czasopismo „Zick Zack Magazine”. 32-stronicowa gazeta, wyłącznie w języku niemieckim, zawiera historie, fotki i wywiady. Motywem przewodnim jest hasło „Ładniejszy, większy, twardszy”. W magazynie znajdziemy też rubrykę z listami od czytelników pod szyldem „The Dr Flake Botox Box”, plakat w rozmiarze XXL, sześć mniejszych plakatów oraz 30 ekskluzywnych naklejek Rammstein. Do pisma dołączony jest singiel na CD zawierający dwa utwory.

„Zick Zack” ukaże się także na siedmiocalowym czarnym winylu. Usłyszymy na nim zarówno wersję singlową, jak i remiks w wykonaniu Boys Noize.

Oba formaty fizyczne trafią do sprzedaży 13 kwietnia.