Lorde ujawnia szczegóły nowego albumu Virgin

Po czterech latach oczekiwania Lorde zapowiada swój długo wyczekiwany album Virgin, który ukaże się 27 czerwca. To pierwsza płyta artystki od 2019 roku, a zarazem oznaka odważnej ewolucji jej brzmienia i narracji. Album już teraz można zamówić w przedsprzedaży.

Albumowi towarzyszy premiera singla What Was That, który współprodukowały Lorde, Jim-E Stack i Dan Nigro. Do piosenki powstał również teledysk, który nakręcono w Nowym Jorku, w tym podczas niespodziewanego występu w Washington Square Park. Wideo oddaje intymny i spontaniczny charakter nowego etapu kariery artystki.

Premiera albumu Virgin już 27 czerwca.