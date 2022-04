Paczkomaty InPost przyczyniają się do redukcji emisji CO2￼

Rozwój internetowego handlu to duże udogodnienie dla klientów, ale ma on także swoją drugą stronę – zwiększoną emisję dwutlenku węgla do środowiska, wynikającą z konieczności przetransportowania paczki od sprzedającego do klienta. Najnowsze badania wskazują, że jednym z najlepszych sposobów na ograniczanie tej emisji są Paczkomaty.

Raport Green Last Mile Europe 2022 został opracowany przez specjalistów z firmy konsultingowej Last Mile Experts, w porozumieniu z Nissanem, Sameday i InPost. Jego przedmiotem był wpływ różnych sposobów transportu przesyłek e-commerce na środowisko. Jak wykazało badanie, Paczkomaty okazały się bardzo dobrym rozwiązaniem problemu nadmiernej emisji dwutlenku węgla w tym sektorze.

Jeden kurier InPost, dostarcza średnio 1000 przesyłek do Paczkomatów, podczas, gdy w tradycyjnej formule dostawy do domu, liczba ta spada do 75. W ten sposób, na ulice miast musi wyjechać mniejsza flota samochodów, a zużycie paliwa i emisja CO2 znacznie maleją. Na dodatek, sieć Paczkomatów jest na tyle gęsta, że w większych miastach, klienci nie muszą podjeżdżać po swoje zamówienie samochodem, co dodatkowo zmniejsza zanieczyszczenie powietrza.

Raport wskazuje, że w samym 2020 roku, dostawy do Paczkomatów ograniczyły emisję dwutlenku węgla o ponad 180 000 ton. Jak podaje raport, jeden punkt odbioru, redukuje rocznie aż 13845 kg CO2, co odpowiada oczyszczaniu atmosfery przez 2769 drzew. Aby jeszcze bardziej ograniczać emisję, InPost wprowadza do swojej floty elektryczne samochody dostawcze. Po ulicach Warszawy, Krakowa, Gdańska czy Wrocławia, jeżdżą już 264 auta bezemisyjne, a liczba ta ma się regularnie zwiększać. InPost jest również partnerem projektu „InPost Green City”, który wspiera zrównoważony rozwój ośrodków miejskich.