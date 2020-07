Quick Charge 5.0 naładuje naszego smartfona w kilkanaście minut

Firma Qualcomm pochwaliła się nową iteracją technologii szybkiego ładowania. Quick Charge 5 ma być najwydajniejszym systemem ładowania baterii w naszym smartfonie, jaki kiedykolwiek powstał. Jeśli wierzyć zapewnieniom producenta Quick Charge 5 będzie w stanie naładować połowę baterii w zaledwie 5 minut – cała ma być pełna w około 15 minut.

Qualcomm słynie przede wszystkim z produkcji procesorów do naszych smartfonów, ale konsekwentnie od wielu lat firma rozwija również swoją technologię szybkiego ładowania baterii. Jest to w tej chwili jedyne koło ratunkowe w świecie, w którym nie mamy alternatywy dla szybko tracących swój ładunek ogniw litowo-jonowych. Między innymi właśnie dlatego producenci w ostatnich latach skupili swoją uwagę właśnie na szybkim ładowaniu, dając w zestawie ze smartfonem ładowarki o większej mocy i wyposażając owe smartfony w rzeczoną technologię.

Technologia Quick Charge jest z nami już od 2013 roku i właśnie doczekała się swojej kolejnej iteracji. Nowy standard będzie w stanie ładować nasze urządzenia z mocą aż 100W (dla porównania iPhone 11 Pro ma w pudełku ładowarkę o mocy 18W). Qualcomm zapewnie, że baterię o pojemności 4500 mAh naładujemy w ten sposób do połowy w zaledwie 5 minut, a technologia te wejdzie do użytku już w trzecim kwartale 2020 roku. Ma ona ponadto być bezpieczniejsza, zapewnić niższą temperaturę ładowania i być wydajniejsza do 70% w stosunku do swojego poprzednika. Quick Charge 5 będzie wspierany przez procesory Snapdragon 865, 865 Plus i wyższe (jak nadejdą).