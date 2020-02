Qualcomm prezentuje modem X60 5G

Z dostępem do sieci 5G w Polsce ciągle jest krucho, ale na światowych rynkach technologia rozwija się całkiem żwawo. Amerykański Qualcomm właśnie zaprezentował najnowszy modem Snapdragon X60 5G, który trafi do przyszłorocznych flagowców.

Nowy modem został wykonany w technologii 5 nm. Dzięki temu jest on na tyle mały, żeby trafić do najsmuklejszych telefonów, a na dodatek zużywa mniej energii w porównaniu z poprzednią generacją, zbudowaną w architekturze 7 nm. Oprócz 5G Snapdragon X60 będzie kompatybilny ze starszymi standardami mobilnego internetu, od 2G po 4G. Zostanie on również zoptymalizowany do pracy z wolniejszymi pasmami sub-6 Ghz oraz szybszymi, ale krótszymi falami mmWave. Według Qualcomm, agregacja pasm częstotliwości 5G zapewnia kompleksowe wsparcie dla wszystkich sieci 5G na świecie.

Oprócz modemu producent zaprezentował także filtr fal radiowych ultraSAW, który ma udoskonalić obsługę 5G i 4G w urządzeniach, które wspierają obydwa standardy. Urządzenia go wykorzystujące mają pojawić się na rynku w drugiej połowie 2020 roku. Na sprzęt ze Snapdragonem X60 poczekamy nieco dłużej – Qualcomm przewiduje, że pierwsze smartfony z nowym modemem trafią na sklepowe półki w pierwszym kwartale 2021 roku.