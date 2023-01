JBL gra razem z WOŚP

Kolejny rok z rzędu marka JBL angażuje się w szczytną ideę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na portalu aukcyjnym Allegro można już licytować aż 16 aukcji z różnymi produktami JBL. Całość środków zasili konto Fundacji WOŚP.

31. Finał WOŚP odbywa się pod hasłem „Żyj zdrowo w zdrowym świecie! Chcemy wygrać z sepsą! Finał dla wszystkich – małych i dużych”. Celem zbiórki jest zakup sprzętu do szybkiej identyfikacji bakterii, którymi zakażenie może doprowadzić do sepsy. Po raz pierwszy w historii Orkiestry zakupione urządzenia posłużą nie określonej grupie wiekowej pacjentów, ale wszystkim, którzy tego sprzętu będą potrzebować. Tradycyjna kwesta na ulicach odbędzie się w niedzielę, 29 stycznia, ale już teraz cel akcji wspierać można między innymi poprzez licytacje aukcji WOŚP w serwisie Allegro. Marka JBL kolejny rok aktywnie wspiera działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wśród 16 (!) aukcji charytatywnych znaleźć można: zintegrowany system muzyczny JBL L75 MS, soundbary JBL Bar 500, JBL Bar 800, JBL Bar 1000, mikrofon JBL Quantum Stream, słuchawki gamingowe JBL Quantum 610 Wireless, JBL Quantum 810 Wireless, JBL Quantum 910 Wireless, słuchawki dla dzieci JBL Jr 460 NC, słuchawki true wireless JBL Live Pro 2, słuchawki wokółuszne JBL Tour One, głośniki przenośne JBL Charge 5, JBL Pulse 5, JBL Xtreme 3 oraz głośniki imprezowe JBL Partybox 710 i JBL Partybox 1000.

Wszystkie przekazane na aukcje produkty są prawdziwymi obiektami pożądania, ale na szczególną uwagę zasługują perełki w postaci: JBL L75 MS, JBL Bar 1000, JBL Partybox 710 oraz JBL Quantum Stream.

Zintegrowany system muzyczny JBL L75 MS opracowany został z myślą o współczesnych entuzjastach muzyki. To najwyższej klasy esencja naprawdę wspaniałego systemu dźwiękowego, który już został określony „natychmiastowym klasykiem”. Prosty sposób słuchania ulubionej muzyki bez poświęcania jakości akustycznej. Jako nowoczesna wersja tradycyjnego systemu Hi-Fi, model L75 MS czerpie inspirację z serii JBL Classic, z którą łączy go wykończenie obudowy z fornirem z orzecha włoskiego oraz maskownica z czarnej pianki Quadrex. Design w stylu retro skrywa w sobie nowoczesną technologię akustyczną, w tym możliwość odtwarzania dźwięku o wysokiej rozdzielczości oraz szeroką gamę połączeń przewodowych i bezprzewodowych (sieć Ethernet, wbudowany Google Chromecast, Apple AirPlay 2 i dźwięk Bluetooth). Przetwornik cyfrowo-analogowy (32-bitowy/192kHz) o wysokiej rozdzielczości zapewnia, że ulubiona muzyka będzie odtwarzana z najwyższą wiernością. Oprócz wysokiej jakości bezprzewodowego dźwięku, JBL L75 MS zapewnia szereg połączeń dla fizycznych źródeł, w tym wejście analogowe 3,5 mm. Miłośnicy płyt winylowych mają do dyspozycji wejście phono (MM) do podłączenia gramofonu oraz wejście HDMI ARC zapewniające doskonały dźwięk z filmów i gier po podłączeniu do telewizora.

JBL Bar 1000 to panoramiczny dźwięk przestrzenny 3D bez ograniczeń! Filmy, muzyka i gry z dźwiękiem, który stawia w samym środku akcji, dzięki 880 W całkowitej mocy wyjściowej systemu i grzmiącemu basowi z 10-calowego subwoofera. JBL Bar 1000 jest wyposażony w technologię MultiBeam i cztery przetworniki skierowane w górę – dwa w soundbarze i dwa w odłączanych, zasilanych akumulatorowo głośnikach surround – dzięki czemu otacza słuchacza sferą dźwięku przestrzennego Dolby Atmos i DTS:X 3D z szeroką, przestrzenną sceną dźwiękową. HDMI eARC z funkcją 4K Dolby Vision Passthrough cieszą nieskompresowanym dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos za pośrednictwem jednego kabla HDMI, a trzy złącza wejściowe HDMI zapewniają również jakość wideo 4K ze zgodnego odtwarzacza wideo lub konsoli do gier. Technologia PureVoice sprawia, że dialog jest wyraźny nawet wtedy, gdy inne dźwięki są najgłośniejsze. A w czasie odtwarzania muzyki można poczuć się tak, jakby zespół grający był tuż obok. Ulubioną listę odtwarzania można przesyłać przez AirPlay, Alexa MRM i Chromecast built-in. Aplikacja JBL One pozwala dostosować korektor i sterować wszystkimi zgodnymi głośnikami z jednego wygodnego miejsca. Pozwala też łatwo skonfigurować soundbar, spersonalizować ustawienia i przeglądać zintegrowane usługi muzyczne w celu znalezienia nowego ulubionego utworu. Każdy pokój jest inny, dlatego tak istotna jest kalibracja dźwięku. Ta funkcja gwarantuje, że JBL Bar 1000 zapewni najlepsze efekty przestrzenne 3D w każdym wnętrzu i układzie pomieszczenia.

JBL Partybox 710 to przenośny głośnik imprezowy o legendarnym brzmieniu JBL Original Pro z głębokim basem, wbudowanymi efektami świetlnymi i z konstrukcją odporną na zachlapanie w stopniu IPX4. To numer jeden na każdej imprezie, która stanie się dzięki niemu niezapomniana. JBL Partybox 710 doskonale sprawdzi się zarówno w czasie spotkania z przyjaciółmi w ogrodzie, jak i w domu. Ulubioną playlistę przesyłać można przez bezprzewodowe połączenie Bluetooth, a kolorowy pokaz świetlny zsynchronizować można z muzyką generując wyjątkowy efekt gwieździstej nocy lub dyskotekowe wzory migających świateł. Można nimi z łatwością sterować z poziomu panelu górnego bądź aplikacji PartyBox dostosowując zarówno migające lampy stroboskopowe, jak i niesamowity dźwięk. Podwójne wejście mikrofonowe i dostrojenie korektora do karaoke uwolnią gwiazdę muzyki pop w każdym. Technologia True Wireless Sound aktywowana jednym naciśnięciem przycisku natychmiastowo paruje dwa głośniki Partybox 710, aby nagłośnić jeszcze większą imprezę. Wygodny uchwyt i wytrzymałe kółka pozwalają zabrać muzykę ze sobą wszędzie, gdzie tylko się zechce.

JBL Quantum Stream to gamingowy mikrofon USB klasy premium, który doskonale sprawdzi się zarówno w grach, jak i w czasie połączeń konferencyjnych czy nagrań z udziałem kilku osób. Wszystko za sprawą dwóch charakterystyk do transmisji strumieniowej. Wysoka częstotliwość próbkowania i 14-milimetrowy podwójny kondensator mikrofonu JBL Quantum Stream zapewniają, że głos użytkownika zawsze będzie brzmiał głośno i wyraźnie, bez szumów w tle lub po przełączeniu charakterystyki zbierania pozwalają przechwytywać otaczające dźwięki. A jeśli potrzebna jest krótka przerwa? Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie – wskaźnik pierścieniowy RGB zmienia kolor, dzięki czemu zawsze wiadomo, czy jest się słyszanym. Dzięki trzem opcjom ustawień i odwracalnej podstawce można z łatwością zamontować mikrofon w dowolny sposób, aby zapewnić łatwą i płynną komunikację typu plug-and-play, gdziekolwiek się jest. Wytrzymała metalowa konstrukcja klasy premium sprawia, że mikrofon JBL Quantum Stream jest stylowy i wytrzymały. Posiada aluminiową podstawkę oraz metalowy pierścień i siatkę, które zwiększają jego stabilność podczas użycia. Zgodność z oprogramowaniem JBL QuantumENGINE na komputery PC pozwala rozszerzyć funkcjonalność nie tylko w grach poprzez dostosowanie korektora głosu, kolorów RGB oraz wskaźnika pierścieniowego, wyciszyć i wyłączyć wyciszenia mikrofonu, a także wybrać charakterystykę mikrofonu.

Zapraszamy do licytowania wszystkich aukcji na rzecz 31. Finału WOŚP!