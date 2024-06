TEST: OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition

Brak konieczności ładowania smartwatcha każdej nocy jest przyjemnością… Ale OnePlus Watch 2 to także pierwszy smartwatch firmy wyposażony w system operacyjny Wear OS, zarządzany przez Google. Nazwa wskazuje, że jest to następca oryginalnego OnePlus Watch, ale te dwa smartwatche nie mogły być bardziej różne od siebie. Pierwsza generacja zegarka od OnePlus była poważnym falstartem. Druga jest znacząco lepsza, choć to bardzo sprofilowany produkt dla ograniczonej grupy użytkowników. Przekonajmy się jakich.

OnePlus Watch 2 genialnie obsługuje dwa systemy operacyjne dwoma różnymi procesorami. Wear OS 4 jest wyposażony w chipset Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, który radzi sobie z bardziej intensywnymi zadaniami, takimi jak obsługa map Google i odtwarzanie muzyki. Kolejnym elementem jest system operacyjny czasu rzeczywistego (RTOS) oparty na energooszczędnym czipie BES2700, którego zadaniem jest m.in. wyświetlanie stale włączonego obrazu i działanie w tle. Google przerobił nawet Wear OS, aby umożliwić tę architekturę dwóch chipsetów dla OnePlus (i prawdopodobnie innych firm, które chcą zastosować to podejście w przyszłości).

Najlepsza korzyść z tej współpracy? Żywotność baterii. Inteligentne zegarki, takie jak Apple Watch, wymagają codziennego ładowania, ale OnePlus Watch 2 wytrzymywał trzy pełne dni użytkowania przy wyłączonym „zawsze włączonym wyświetlaczu” i dwa i pół dnia z włączonym. Rozwiązuje to powszechną skargę dotyczącą tych urządzeń do noszenia, ale niestety w przypadku niektórych funkcji trzeba będzie pójść na kompromis.

Łatwym sposobem na włożenie dużej baterii do smartwatcha jest zrobienie dużego zegarka. Przy 46 milimetrach OnePlus Watch 2 znajduje się po masywnej stronie spektrum urządzeń do noszenia. Mam 185 cm wzrostu, ale bardzo szczupłe nadgarstki, przez co taki zegarek wyglądał u mnie na zbyt duży. Tak jak Pixel Watch 2 może być dla niektórych za mały, tak ten model może być nieodpowiedni wizualnie dla większości kobiet i pokaźnej grupy mężczyzn, którzy nie lubią dużych zegarków.

Piszę, że jest to kwestia wizualna, bo na szczęście OnePlus Watch 2 naprawdę wygodnie się nosi. Pasek skórzany z domieszką tworzywa o szerokości 22 mm jest miękki i nie przyciąga brudu ani kłaczków, a ponadto można łatwo go regulować. Nie miałem problemów z zasypianiem z zegarkiem na nadgarstku, ale podkreślam, że nie ręczę tutaj za wrażenia innych osób. Pozostałe materiały, z których wykonano zegarek, są najwyższej klasy, z kopertą ze stali nierdzewnej i szafirowym szkiełkiem chroniącym 1,43-calowy wyświetlacz AMOLED, który jest ostry i bardzo jasny. Ma również wodoodporność IP68, więc może przetrwać zanurzenie w wodzie (oczywiście trzeba unikać tej słonej).

Po prawej stronie zegarka znajdują się dwa przyciski. Górny otwiera szufladę aplikacji, dwukrotne dotknięcie uruchamia ostatnio używaną aplikację, a długie naciśnięcie wybudza Asystenta Google. Dolny otwiera aplikację treningową, a dwukrotne dotknięcie aktywuje Portfel Google, choć wszystko to można zmodyfikować w ustawieniach. Jedyną dziwną rzeczą jest to, że górny przycisk obraca się jak cyfrowa koronka w wielu innych smartwatchach, jednak w przypadku OnePlus Watch 2 jest to zwyczajna atrapa, bo ten fizyczny element nie obsługuje przewijania. Zaskakujące!

Pomimo dwóch systemów operacyjnych i dwóch chipsetów korzystanie z OnePlus Watch 2 przypomina używanie dowolnego innego zegarka z systemem Wear OS. Po stronie użytkownika nie ma żadnych zmian. Wszystkie aplikacje Wear OS są obecne, w tym Google Home, YouTube Music i Google Maps, a wszystkie typowe zadania na smartwatchu działają bezbłędnie. Mogłem kontrolować swoje inteligentne gadżety domowe, usuwać niezliczone e-maile, które otrzymuję każdego dnia, oraz szybko i łatwo odpowiadać na wiadomości z nadgarstka. Istnieje również przyzwoity wybór wbudowanych tarcz.

Dla niektórych zastrzeżeniem będzie to, że zegarek nie ma modułu LTE, więc telefon musi znajdować się w pobliżu, aby można było je połączyć. Obowiązują tutaj również standardowe wady Wear OS — nadal życzę sobie większej obsługi aplikacji innych firm. Chętnie rozpoczynałbym rozmowy z poziomu zegarka poprzez aplikacje takie jak Telegram, Facebook Messenger czy Slack. Widać poprawę w porównaniu z poprzednimi latami, ale zawsze jest miejsce na więcej.

Dużą zaletą jest szybkość ładowania zegarka. Całkowite naładowanie za pomocą dołączonej ładowarki z odłączanym kablem USB-C zajmuje tylko godzinę! Nawet gdy podłączyłem zegarek przed porannym 15-minutowym prysznicem i toaletą, stwierdzałem, że jest on naładowany na resztę dnia.

OnePlus obiecuje dwie aktualizacje Wear OS i trzy lata aktualizacji zabezpieczeń. Fajną informacją dla mnie jest fakt, że nie ma potrzeby posiadania dwóch oddzielnych aplikacji do obsługi funkcji zegarka i dostępu do danych dotyczących zdrowia i kondycji, tak jak ma to miejsce w przypadku konkurencji. Zdrowie i kondycja to jednak miejsce, w którym zaczynają wkradać się kompromisy.

Podoba mi się sposób, w jaki wszystko jest ułożone w dostępnych kafelkach w OHealth i możesz je kliknąć, aby uzyskać więcej informacji, ale aplikacja ma pewne dziwactwa. Na początek, występują drobne problemy projektowe, takie jak słowa wpadające na siebie. Brakuje również funkcji zdrowotnych, takich jak elektrokardiogram, wykrywanie temperatury skóry, śledzenie menstruacji i wykrywanie upadków. Warto też zwrócić uwagę, że OnePlus Watch 2 zaniża liczby wykonanych kroków. Pozostałe dane, choćby dotyczące monitorowania tętna, SpO2, wyniki śledzenia snu i mapy GPS działały niezawodnie. Automatyczne wykrywanie treningu jest również solidne i dobrze radzi sobie ze wstrzymywaniem i wznawianiem. Wiedz tylko, że w OHealth nie ma zbyt wielu spostrzeżeń — większość to tylko surowe dane.

Powodem do zakupu tego zegarka przede wszystkim będą trzydniowa żywotność baterii i to, czy szczególnie podoba ci się jego design (smartwatch współpracuje z każdym telefonem z Androidem w wersji 8.0 lub nowszą). Każdy, kto poważnie myśli o śledzeniu danych dotyczących kondycji, prawdopodobnie będzie chciał pozostać przy modelach bardziej specjalizujących się w tych aspektach.

Specyfikacja

CENA 1 699 PLN

1 699 PLN EKRAN AMOLED 1,43″ 466×466 px 326 ppi

AMOLED 1,43″ 466×466 px 326 ppi JASNOŚĆ EKRANU 600 nitów

600 nitów KOPERTA stal nierdzewna

stal nierdzewna OBWÓD NADGARSTKA 140-210 mm

140-210 mm DŁUGOŚĆ 47 mm

47 mm SZEROKOŚĆ 46,6 x 12,1 mm

46,6 x 12,1 mm WAGA 49 g bez paska, 80 g z paskiem