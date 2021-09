Qualcomm prezentuje aptX Lossless

Chociaż technologia dźwięku bezprzewodowego rozwinęła się przez ostatnie lata, wielu miłośników muzyki wciąż preferuje przewodowe słuchawki i głośniki. Nadchodzący kodek od Qualcomm, aptX Lossless, może przekonać przynajmniej niektórych z nich do zrezygnowania z kabli.

Od strony technicznej, aptX Lossless ma obsługiwać dźwięk bezprzewodowy w bezstratnej jakości 16-bit/44,1 kHz, porównywalnej z tą oferowaną przez płyty CD. Sygnał będzie przesyłany w paśmie o maksymalnej szerokości 1 Mb/s, ale kodek zadba nie tylko o jego jakość: w otoczeniu, w którym znajduje się wiele urządzeń zakłócających transmisję, pasmo zwęzi się do 140 kb/s, co poprawi stabilność połączenia pomiędzy źródłem dźwięku i jego odbiornikiem.



Qualcomm aptX Lossless został oparty na istniejących rozwiązaniach aptX HD i aptX Adaptive. Wykorzystuje on także technologię Bluetooth High Speed Link, odpowiadającą za szybką i bezbłędną obsługę połączenia. Będzie on kompatybilny zarówno z plikami zapisanymi w pamięci smartfona, jak i z bezstratną muzyką pochodzącą z serwisów streamingowych – obecnie obsługują ją TIDAL, Apple Music i Amazon Music, a jeszcze w tym roku do tego grona ma dołączyć Spotify.



Aby skorzystać z pełni możliwości, jakie daje nowy kodek, niezbędne będą kompatybilne sprzęty: urządzenie mobilne z procesorem od Qualcomm i słuchawki wyposażone w obsługę technologii Snapdragon Sound. Producent przewiduje, że pierwsze gadżety zgodne z aptX Lossless pojawią się na rynku na początku przyszłego roku.