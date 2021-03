Qualcomm chce stworzyć rywala dla Nintendo Switcha

Mimo stosunkowo niewielkiej mocy obliczeniowej, ostatnia konsola Nintendo stała się hitem sprzedażowym i po dziś dzień znajduje nowych nabywców. Nic dziwnego, że sukces ten stał się inspiracją dla wielu innych producentów, w tym Qualcomm.

Pierwsze informacje o planowanej konsoli Qualcomm pojawiły się wczoraj na portalu Android Police. Opublikowana tam notka zdradzała, że urządzenie jest niezwykle podobne do Switcha – chociaż do sieci nie trafiły jego zdjęcia, zamiast nich dysponujemy opisem sprzętu. Konsola ma przypominać grubego, masywnego smartfona z odłączanymi kontrolerami przypominającymi Joy-Cony, wyposażonego w 6,65-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1080p i możliwość podłączenia do zewnętrznego ekranu.



Propozycja Qualcomm będzie działała na Androidzie 12 i specjalnie dostosowanym procesorze z serii Snapdragon z obsługą 5G. Gry na nowy sprzęt będziemy najprawdopodobniej ściągać ze Sklepu Play. Do dyspozycji otrzymamy także czytnik kart SD do rozszerzania pamięci urządzenia, jak również baterię o pojemności 6000 mAh.



Zgodnie z przeciekami, całość ma docelowo kosztować około 300 USD (ok. 1 170 PLN), a jeśli wszystko pójdzie dobrze, konsola trafi do sprzedaży w pierwszym kwartale przyszłego roku. Na chwilę obecną Qualcomm nie wypowiedział się oficjalnie na temat tych doniesień.