CES 2019: JBL prezentuje słuchawki true wireless

Na targach nie mogło zabraknąć również producentów sprzętu audio. W tym roku JBL zaprezentował bogatą ofertę słuchawek, w tym tych z grupy true wireless. Znalazło się również miejsce dla tradycyjnego sprzętu muzycznego.

Cztery prawdziwie bezprzewodowe modele przeznaczone są dla różnych grup docelowych. Najprostszy model JBL TUNE120TWS wyceniony został na 100 USD (ok. 380 PLN) i będzie dostępny w sprzedaży wiosną bieżącego roku. Są to po prostu minimalistyczne słuchawki wyposażone w technologię JBL Pure Bass Sound, kompatybilność z Asystentem Google i Siri, akumulator pozwalający na czterogodzinne korzystanie z nich oraz etui z dodatkową baterią wystarczającą na trzy kolejne ładowania. JBL TUNE120TWS będą dostępne w kilku wersjach kolorystycznych.

JBL Reflect Flow zaprojektowane są dla miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu. Wodoodporna konstrukcja IPX7, technologia AmbientAware pozwalająca na przepuszczanie część dźwięków otoczenia i łączny czas pracy 30 godzin na baterii to tylko kilka z ich zalet. Słuchawki trafią na rynek latem w cenie 150 USD (ok. 560 PLN). Podobne do nich JBL UA Flash, zaprojektowane wspólnie z marką odzieżową Under Armour, będą kosztowały 20 dolarów więcej, ale wraz z nimi otrzymamy 12-miesięczną subskrypcję do aplikacji UA MapMyRun dla biegaczy. Można je już dziś zamówić na stronie internetowej UA. Ostatni prawdziwie bezprzewodowy model to Endurance Peak, czyli nowy przedstawiciel dobrze znanej serii. Haczyki PowerHook mają chronić słuchawki przed wypadnięciem z uszu nawet przy intensywnych ćwiczeniach. Akumulator ma starczać na cztery godziny słuchania, a etui wydłużać ten czas o kolejne 24 godziny. Endurance Peak wyceniono na 120 USD (ok. 450 PLN).

Oprócz sprzętu prawdziwie bezprzewodowego JBL zaprezentowało także kilka modeli nausznych i dousznych, które będą dostępne w sprzedaży na wiosnę. Topowy spośród nich, Live 650BTNC, wyposażony jest w technologię aktywnej redukcji hałasu i baterię starczającą na maksymalnie 30 godzin odsłuchu. Będzie kosztował on 200 USD (ok. 750 PLN). W serii znalazły się także nauszne Live 500BT (150 USD), Live 400BT (100 USD) oraz douszne Live 200 BT (70 USD/260 PLN) i przewodowe słuchawki Live 100 (40 USD/150 PLN).