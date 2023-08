TEST: Instant Vortex Plus ClearCook OdorErase

Istnieje wiele opcji na rynku w kategorii frytownic. Marka Instant zdaje się być od lat czarnym koniem tego segmentu, nigdy nie mając ambicji być w mainstreamie, a starając się przekonać klientów jakością i marketingiem szeptanym. A co wyszepczemy wam po testach modelu Vortex Plus?

Podobnie jak inne frytownice błyskawiczne, urządzenie jest wyposażone w kosz do smażenia. Urządzenie sterowane jest za pomocą cyfrowego ekranu dotykowego i obrotowego pokrętła do regulacji czasu i temperatury gotowania.

Nowością jest to, że ta frytownica powietrzna ma również w szufladzie przezroczyste okienko. Kiedy światło w środku jest włączone, masz wyraźny i pomocny wgląd w to, co dokładnie dzieje się w jej wnętrzu. Oznacza to, że nie musisz wyciągać szuflady i wypuszczać całego gorącego konwekcyjnego powietrza, aby sprawdzić swoje jedzenie. Podczas gotowania, w zależności od tego, jak pełny jest kosz do smażenia, możesz mieć całkiem dobry widok, aby wiedzieć, kiedy należy potrząsnąć kosz, obrócić danie lub całkowicie zatrzymać gotowanie. Wadą tego jest to, że kosz nie jest już wymieniony jako nadający się do mycia w zmywarce, co sugeruje, że najlepiej czyścić go ręcznie, aby uniknąć przedostania się wody i pary po wewnętrznej stronie.

Instant Vortex Plus nie jest najbardziej kompaktowy, ale nie zdominuje też blatu kuchennego. Ma 5,7 litra pojemności do smażenia, czyli wystarczająco dużo, aby nakarmić od czterech do sześciu osób.

Kolejną inteligentną i przydatną funkcją modelu jest filtr OrdorEase. Urządzenie jest dostarczane z zainstalowanymi dwoma filtrami. Te zatrzymują cząsteczki zapachowe z żywności, dzięki czemu można uniknąć zapachu ryb czy czosnku.

Podczas gdy niektóre modele frytownic chcą zawojować rynek szeroką listą funkcji, Instant Vortex Plus trzyma się kilku rzeczy, w których jest naprawdę dobry. Urządzenie działa jako piec konwekcyjny i opiekacz. W zależności od czasu i temperatury, w której pracujesz, oznacza to, że może smażyć na powietrzu, piec, odgrzewać, opiekać czy suszyć. Dzięki funkcji Reheat można urządzeniem zastąpić mikrofalówkę. Np. kawałek pizzy odgrzewa się 2-3 minuty.

Każdy z przycisków na ekranie dotykowym jest fabrycznie zaprogramowany z określonym czasem i temperaturą. Jednak łatwo jest zastąpić te ustawienia domyślne, aby dostosować urządzenie do swoich ulubionych przepisów. Generalnie jednak przygotujesz w tej frytownicy wszystko, od kromek francuskich tostów (da się w ten sposób zastąpić toster), po resztki makaronu z ostatniego obiadu.

Sygnały dźwiękowe informujące o zakończeniu nagrzewania wstępnego, konieczności obrócenia potrawy czy końcu całego procesu można wyłączyć i zostawić same powiadomienia tekstowe na wyświetlaczu. Nie ma natomiast opcji sterowania czy komunikowania o statusie przez Wi-Fi.

W trakcie testów udało się w urządzeniu przygotować ciepłe i ładnie zarumienione tosty, warzywa z mrożonki czy domowe chipsy ziemniaczane. Tak długo, jak jedzenie ma trochę miejsca w koszu, możesz spodziewać się bardzo szybko złocistego i gorącego jedzenia.

Specyfikacja