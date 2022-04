TEST: Volkswagen Tiguan Allspace

Większości kierowców w zupełności wystarczą zwykłe kombiaki. Wydłużone nadwozie przekłada się na cenne centymetry sześcienne wewnątrz kabiny oraz w bagażniku, co pozwala nam zabrać na wyprawę więcej bagaży i dodatkowych znajomych. Samochody pokroju Tiguana Allspace to jednak zupełnie inna klasa pojazdów, przeznaczona przede wszystkim dla dużych rodzin. Jeśli masz na co dzień zagwozdkę, jak zorganizować transport dla siedmiu osób jednocześnie, być może okaże się on idealnym autem dla ciebie.

Wersja Allspace jest o niemal 30 centymetrów dłuższa od podstawowego Tiguana i znacznie od niego szersza. Auto prezentuje się elegancko – wyraźne przetłoczenia na bokach i na masce sprawiają, że masywna bryła samochodu nabiera lekkości, zaś klasyczny, wydłużony grill dodaje jej ponadczasowego stylu. Ma to także swoje funkcje użytkowe: w tym wariancie zastosowano zdecydowanie większe tylne drzwi, dzięki którym zajmowanie miejsc w drugim i trzecim rzędzie siedzeń nie powinno stanowić problemu.

Kabina Tiguana Allspace zachwyca przestronnością i jakością wykonania. Do testu otrzymaliśmy auto w lekko usportowionej wersji R-Line, najwyższej dostępnej w ofercie modelu: wnętrze zdobią wszechobecne chromowane i skórzane wstawki, zaś LED-owe listwy delikatnie podświetlają drzwi i deskę rozdzielczą. Najwygodniej jest oczywiście z przodu, gdzie do dyspozycji otrzymujemy fotele z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, aktywnymi zagłówkami i możliwością zmiany ich wysokości. Oparcia miękko otaczają plecy, zapewniając wzorowe podparcie na krętych drogach.

Równie wygodnie siedziało nam się w drugim rzędzie, gdzie zmieszczą się trzej dorośli pasażerowie (acz ten w środku może narzekać na wysoki tunel centralny). Dodatkowe siedzenia w bagażniku nadają się przede wszystkim dla dzieciaków – chociaż miejsca na nogi jest tam zadziwiająco dużo, wysokie osoby będą non stop uderzały głową w podsufitkę, w szczególności, gdy mamy do czynienia z autem wyposażonym w dach panoramiczny.

Gdy wszystkie fotele były rozłożone, bagażnik Tiguana Allspace okazał się płaski i mało pojemny – zmieści się tam ledwie kilka toreb z zakupami. Spokojnie, Volkswagen nie zapomniał o potrzebach dużych rodzin: by uzyskać przestrzeń ładunkową 700 l o płaskiej podłodze, wystarczyło jedynie złożyć trzeci rząd. Dużym plusem jest niziutki próg załadunkowy i specjalne miejsce do przechowywania rolety bagażnika – dzięki nim organizacja przestrzeni w kufrze jest banalnie prosta.

Pod maską testowanego samochodu krył się dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 245 KM, połączony z napędem na cztery koła i siedmiostopniowym automatem. Konfiguracja ta wypadła naprawdę dobrze – jednostka jest zwinna i chętnie przyspiesza, dzięki czemu jazda okazała się zadziwiająco dynamiczna. Mimo zbliżonych wymiarów, Tiguana Allspace prowadzi się kompletnie inaczej niż duże SUV-y – auto stawia nie na wrażenia zza kółka, lecz na komfort i bezpieczeństwo. Biegi wrzucane są precyzyjnie i na czas, zaś układ kierowniczy zapewnia płynną, pewną kontrolę. Nie jest to najbardziej ekscytujący model jazdy, jednak Tiguan Allspace to przecież nie samochód na tor, ale praktyczny kombiak dla rodziny.

Wrażenie to dodatkowo podkreśla bogaty wybór systemów asystujących. Obok systemu awaryjnego hamowania Front Assist i systemu wykrywania pieszych, w pakietach dodatkowych możemy również dokupić asystenta rozpoznawania znaków drogowych czy kamerę cofania – w warunkach miejskich ta ostatnia okazała się po prostu niezbędna. Nie do końca spodobał się nam natomiast system inforozrywki, mało intuicyjny i dość powolny.

Tiguan Allspace ma jeszcze jedną wadę: pali jak smok. Chociaż w trasie da się uzyskać te obiecane 9 l/100 km, to w mieście możemy przygotować się na spalanie rzędu 12,1 l/100 km, i to przy zachowaniu wszelkich zasad ekojazdy.

Wysokie koszty eksploatacji mogą zniechęcić niektórych kierowców, w szczególności, że propozycja Volkswagena nie należy do najtańszych – za model z silnikiem benzynowym 2,0 l zapłacimy minimum 196 690 PLN. Jeśli szukasz pojemnego, dobrze wyposażonego i luksusowego auta, nie powinno cię to jednak zniechęcać – Tiguan Allspace to jedno z najwygodniejszych „dużych aut” na rynku.

