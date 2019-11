Czym jest VPN i dlaczego warto go używać?

Surfowanie po internecie przestało być zajęciem dla wybranych, tak jak to było w połowie lat 90-tych kiedy nie wszystkie domy jeszcze miały dostęp do sieci. Od tego czasu sporo rzeczy uległo zmianie. Jedną z najbardziej istotnych zmian jest to, że dostęp do internetu stał się standardem, bez którego większość z nas nie jest w stanie sobie wyobrazić życia

Zagrożenia w sieci

Niestety, wraz z coraz bardziej powszechnym dostępem do internetu wzrosło również ryzyko nadużyć, kradzieży danych lub oszustw. Technologia przyszła nam już z pomocą, co potwierdza ilość dostępnych na rynku antywirusów lub firewalli. Kolejnym “wynalazkiem”, który warto dodać do swojego arsenału ochronnego jest VPN.

Omówienie VPN

Aby móc odpowiedzieć na pytanie: “co to jest VPN”, zacznijmy od rozwinięcia skrótu:

Virtual Private Network. Oznacza to, że jest to wirtualna sieć prywatna, która pozwala nam korzystać z internetu w taki sposób, że nie pozostaje po nas żaden “ślad” w sieci – dane dotyczące naszej aktywności nie są dostępne dla cudzych podmiotów. VPN umożliwia korzystanie z internetu za pomocą specjalnego tunelu, który oddziela użytkownika od reszty w sieci. Co za tym idzie, jest to bardzo dobre rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie anonimowość oraz bezpieczne surfowanie w internecie.

Korzyści z używania VPN

Benefity z tytułu posiadania VPN można dzielić na te użytkowe jak i te związane z zachowaniem bezpieczeństwa w sieci. Zacznijmy od kwestii bezpieczeństwa:

Prywatność: VPN pozwala na nadawanie dowolnego adresu IP, czyli numeru, który identyfikowany jest z lokalizacją użytkownika, który połączył się z internetem. W praktyce oznacza to, że łącząc się za pomocą tej prywatnej sieci, użytkownik będzie mógł “udawać” internautę np. ze Stanów, Azji, lub innego dowolnego miejsca na Ziemi.

Anonimowość: Kolejnym atutem używania VPN jest brak możliwości “podejrzenia” naszej aktywności, a co za tym idzie, naszych danych. To ogromna korzyść dla tych, którzy chcieliby zadbać o bezpieczeństwo swoich danych finansowych i osobistych podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi, które niestety słyną z bezpieczeństwa danych na dosyć niskim poziomie.

Kolejnym zestawem korzyści są te typowo użytkowe. Jeśli zwrócimy uwagę na jedną z głównych funkcjonalności VPN (nadawanie dowolnego adresu IP) to możemy na tym całkiem nieźle skorzystać.

Co daje zmiana adresu IP?

W dużym skrócie, możemy “przebrać” się za internautę z innego kraju. Co to daje? To, że możemy dzięki temu korzystać z treści, które są objęte ograniczeniami geograficznymi czyli np. amerykańska ramówka Netflix’a, Hulu i innych serwisów VOD (przyp. Video-on-demand).

Co więcej, niektóre serwisy jak np. portale bookingowe, wyszukiwarki lotów, lub wypożyczalnie samochodów posilają się tzw. “dynamicznymi cenami”. Oznacza to, że ceny, które widzimy na danej stronie są uzależnione od naszej lokalizacji geograficznej, która jest określana na podstawie… naszego adresu IP. W ten sposób, zmieniając adres IP za pomocą VPN, możemy się miło zaskoczyć dokonując rezerwacji w naszym ulubionym kurorcie wakacyjnym.

Podsumowanie

Jakie są wnioski? VPN to już nie jest żadne tajne narzędzie dla domorosłych “hakerów” lub pasjonatów nowoczesnych technologii. To narzędzie codziennego użytkowania, które mam nadzieję, że wejdą na stałe do arsenału każdego internauty. O ile można się spierać, czy niższe ceny są na tyle istotnym czynnikiem, to zachowanie bezpieczeństwa i prywatności w sieci powinno zmusić każdego internautę do refleksji.